Il modello free-to-play è l'unico futuro possibile per i videogiochi?

Nell'arco di poco meno di trent'anni persino i più imponenti colossi del settore hanno dovuto abbracciare la nuova corrente: marchi come Call of Duty, in passato in grado di accarezzare i 70 milioni di copie vendute a prezzo pieno, oggi scelgono di consegnare gratuitamente esperienze costate una fortuna nelle mani degli appassionati; e facendo ciò, spesso e volentieri guadagnano come o più di prima. Come si è arrivati fino a questo punto, e quale sarà il sentiero che definirà il futuro dell'industria?

Analizzando la classifica dei videogiochi più giocati al mondo emerge un dato più che mai eloquente: l'intera Top 10 è occupata da titoli figli della formula free-to-play . Installare, eseguire, giocare: ormai viviamo e respiriamo un mercato nel quale essere videogiocatori, per miliardi di utenti, significa non dover spendere nemmeno un centesimo. Un trend, questo, che sarebbe stato a dir poco imprevedibile durante la grande rivoluzione dei '90, quando il mercato dei videogiochi - sfuggito alla crisi che l'aveva quasi annichilito - stava colorando le case di mezzo mondo con le prime generazioni di console.

Benvenuti nel mondo free-to-play

QuizQuiz di Nexon è probabilmente il primo free-to-play della storia

Anche se siamo portati a pensare all'emersione della formula free-to-play come a un fenomeno recente, la verità è che le sue radici risalgono alla seconda età dell'oro dell'industria, quando console, computer e videogiochi stavano effettuando una massiccia incursione nel sottobosco della cultura di massa. È l'ottobre del 1999 e siamo a Seul, in Corea: una piccola impresa fondata quattro anni prima - la Nexon - sta lavorando a una coppia di software che avrebbero irrimediabilmente cambiato il nostro modo di intendere i videogiochi.

Uno si chiama QuizQuiz, è sviluppato dal tecnico Lee Seung chan, ed è probabilmente il primo titolo free-to-play di tutti i tempi. Si tratta di un MMO che mescola educazione e intrattenimento, sfruttando un design d'ispirazione anime per radunare una comunità volenterosa di sfidarsi a colpi di domande, risposte e mini-giochi. La sua particolarità? L'intero modello economico si basa su un sistema di microtransazioni che consentono di acquistare cosmetici per personalizzare gli avatar e aiuti da sfruttare nelle sfide. Ancor più incisiva di QuizQuiz sarà la seconda fatica scaturita dalla fantasia dello stesso sviluppatore coreano, ovvero MapleStory. È il 2003 quando questo semplicissimo MMORPG gratuito - cavalcando l'onda lunga generata da titoli come gli inglesi Neopets e RuneScape - inizia a scalare le classifiche orientali di download, incassando cifre da capogiro grazie all'apporto del celebre "Cash Shop" integrato.

MapleStory è la ragione per cui chiamiamo Gacha i Gacha

L'interesse verso MapleStory risiede nella release giapponese, nello specifico in un particolare oggetto in gioco chiamato "GachaPon Ticket". Grazie a questo strumento, acquistabile per 100 yen, gli appassionati potevano interagire con versioni virtuali delle macchinette gachapon, estraendo capsule contenenti di volta in volta una ricompensa casuale. Insomma, nel giro di quattro anni gli studi di Nexon avevano presentato al mondo tanto il modello free-to-play quanto la formula cosiddetta "gacha", quella che oggi sta tratteggiando i contorni dello strepitoso successo di Genshin Impact.

La virata verso il lancio gratuito, dal canto suo, aveva già da tempo preso piede nel tessuto degli MMORPG, che stavano abbandonando in massa il tradizionale sistema economico per radunare il maggior numero possibile di utenti sotto il proprio stendardo. A quel punto, reso effettivamente 'massivo' il mondo virtuale, le microtransazioni svolgevano il resto del lavoro, rimpinguando oltre misura le casse dei publisher. Nel corso dei 2000, tale trend ha guidato dozzine di titoli del genere verso il completo abbandono del prezzo d'ingresso e dei sistemi in abbonamento: da Dungeons & Dragons Online fino ad Age of Conan, i cambi di rotta in corsa non accennavano a diminuire, arrivando a coinvolgere persino progetti massicci come Star Wars: The Old Republic. Ovviamente, a seguito dei conclamati ribaltoni finanziari, una simile ricetta miracolosa non avrebbe potuto passare a lungo inosservata ai veterani del settore.

Una prima esplosione è arrivata con i grandi browser game di fine 2000

Anche se i più imponenti publisher avevano iniziato da qualche anno a commercializzare contenuti post-lancio, come la celebre armatura per cavalli introdotta in The Elder Scrolls: Oblivion al prezzo di $2.50, la vera sortita nel mondo free-to-play restava ancora un miraggio. Fra i tentativi meno timidi spiccano quelli di Team Fortress 2 e Age of Empires Online, ma la vera rivoluzione sarebbe emersa da un universo che, per lo meno all'epoca, era considerato alieno al già immenso mercato dei videogiochi.

Quando Steve Jobs presentò al mondo l'iPhone di Apple nel 2007, in pochissimi avrebbero potuto prevedere l'enorme cratere che avrebbe provocato nel settore del gaming, forse perché le scottature lasciate da progetti come N-Gage di Nokia bruciavano ancora i polpastrelli degli appassionati. L'ascesa dell'App Store di Apple, in combinazione con la rinascita di browser game come il Farmville di Zynga, avevano iniziato a ridisegnare completamente gli equilibri di forza del settore, accogliendo un'immensa fetta di pubblico nella grossa nicchia dei software per l'intrattenimento. Nel 2011 l'intero processo giunse al pieno compimento, quando nelle classifiche dei titoli più redditizi su App Store gli incassi delle formule free-to-play annientarono la concorrenza dei software premium, dimostrando al mondo intero il potenziale del modello: di lì a breve sarebbe iniziata una vera e propria età dell'oro.