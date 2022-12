Darkwood: upgrade per Xbox Series X|S disponibile, gratis per chi ha l'originale

Il team Crunching Koalas ha pubblicato a sorpresa l'upgrade per Xbox Series X|S di Darkwood, il loro ottimo survival horror che si aggiorna dunque anche sulle console di nuova generazione da parte di Microsoft, attraverso un update gratuito per chi possiede già la versione originale.

L'upgrade "next gen" era stato messo a disposizione su PS5 già il mese scorso e arriva oggi dunque anche per Xbox Series X|S, con un rilascio praticamente a sorpresa. "Come regalo di Natale, l'upgrade è disponibile per tutti gli utenti della versione Xbox One gratuitamente", si legge nel tweet del publisher, visibile qui sotto.



Darkwood è un ottimo horror in stile survival sviluppato da Acid Wizard Studio che ha raccolto ampi consensi già su PC, inizialmente, per arrivare poi su console. Ambientato in un semi-open world e caratterizzato da una particolare inquadratura dall'alto, il gioco riesce a incutere un notevole senso di timore senza necessariamente ricorrere a mezzi standard come jump scare e simili, puntando piuttosto sulla tensione, sul mistero e l'inquietudine delle minacce nascoste sul cammino.

Si tratta peraltro di una struttura mista che mette insieme elementi survival con crafting, esplorazione e caratteristiche da RPG date dalla progressione del personaggio con abilità sbloccatili. Oltre al combattimento, sono presenti elementi stealth, oltre alla possibilità di modificare parzialmente l'andamento della storia attraverso alcune scelte che possono essere prese dai giocatori. Potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di Darkwood su PS4.