The Mandalorian, il cosplay di Mando da Alyson Tabbitha ci porta nella Stagione 3

The Mandalorian è tornato oggi sulla piattaforma Disney+ con la terza stagione, e Alyson Tabbitha è stata assoldata per promuoverla con un nuovo, spettacolare cosplay di Mando. C'è bisogno di dire come se l'è cavata?

Se è vero che la Stagione 3 di The Mandalorian sarà la più ambiziosa, non si può dire da meno dell'interpretazione di Alyson, che ancora una volta mette in campo le sue straordinarie capacità in un video che le esalta ulteriormente.

La modella americana è bravissima con il makeup, al punto da "disegnarsi addosso" i personaggi che impersona, ma in questo caso ha dovuto concentrarsi sulla creazione dell'iconico elmetto e dell'armatura di Din Djarin, il personaggio che nello show viene interpretato da Pedro Pascal.

"Chi altro è entusiasta per la nuova stagione di The Mandalorian?", ha scritto la ragazza nel suo post su Instagram. "È disponibile ora in streaming su Disney+! Adoro questa serie, e dobbiamo proteggere il bambino a ogni costo! Ero talmente eccitata che ho realizzato questo costume in soli tre giorni..."

