Minecraft: un "world editor" sembra essere trapelato in un breve video

Minecraft potrebbe ricevere presto il world editor, ovvero uno strumento che potrebbe consentire ai giocatori di modificare diversi aspetti del mondo di gioco, attraverso un'interfaccia piuttosto semplice e intuitiva, in base a quanto sembra emergere da un breve video trapelato su Twitter.

A riportarlo è Roger Badgerman, che si è occupato in passato anche di alcuni leak in ambito videoludico. Non si sa bene come possa esserne entrato in possesso, ma nel tweet visibile qui sotto l'utente in questione sostiene che sia visibile il world editor attualmente in sviluppo presso Mojang.



In base a quanto possiamo vedere, sembra sia un sistema dotato di un'interfaccia ampia ma piuttosto semplice da usare, che consente velocemente di modificare i blocchi e creare ampie strutture che occupano varie quantità di spazio, modificando l'assetto del mondo di gioco e altre caratteristiche.

Qualcosa di simile esiste già nella versione Java di Minecraft, attraverso mod costruite appositamente, ma questo sarebbe invece uno strumento ufficiale da parte di Mojang, che dovrebbe essere inserito all'interno della versione Bedrock di Minecraft su PC e console.

L'arrivo di un world editor di questo genere significherebbe anche una notevole semplificazione nella costruzione di contenuti creati dagli utenti: molti dei mondi e dei pacchetti venduti all'interno del marketplace di Minecraft vengono costruiti nella versione Java e poi portati in quella Bedrock, ma con un world editor direttamente in quest'ultima versione si risparmierebbe sicuramente tempo, oltre a consentire di creare tante personalizzazioni diverse anche da parte di qualsiasi utente.

