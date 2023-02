Minecraft: il grosso update 1.20 aggiungerà un nuovo bioma con i ciliegi in fiore

Mojang ha annunciato alcuni contenuti interessanti tra cui il nuovo bioma con i ciliegi in fiore che arriveranno in Minecraft con il nuovo update 1.20, visibile attraverso lo snapshot in Java in questi giorni ma che sarà disponibile solo nei prossimi giorni per le versioni Bedrock, con data d'uscita da definire.

Tra le novità maggiori ci sono dunque gli alberi di ciliegio in fiore, che protreranno le loro particolari chiome rosa all'interno del mondo di Minecraft per la prima volta per quanto riguarda i contenuti ufficiali. In questo nuovo scenario sono previsti tre mob caratteristici: maiali, pecore e api si troveranno facilmente tra i ciliegi in fiore.

Abbattendo gli alberi in questione si potranno ottenere nuovi blocchi di legno, ottenendo nuovi set di legno specifici, oltre a un nuovo modello di insegna da appendere. Vari piccoli alberelli di ciliegio potranno essere poi raccolti e piantati, in modo da creare delle vere e proprie coltivazioni di alberi da frutto.

Tra le altre novità previste per l'update 1.20 sono il nuovo mob Sniffer, che con il suo fiuto sviluppato consente di trovare delle piante antiche in giro per la mappa, oltre a nuovi sistemi legati all'archeologia, con la possibilità di scoprire vari tesori sepolti.

Altri contenuti con l'update sono cammelli, nuove skin, bambù per il crafting, blocchi di cactus e diverse altre caratteristiche: tutto sommato, l'aggiornamento 1.20 si presenta particolarmente ampio e ricco, dunque attendiamo di conoscere la sua data d'uscita.