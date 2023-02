Far Cry 6 sarà in prova gratuita dal 16 febbraio: Ubisoft pubblica anche un aggiornamento

Far Cry 6 sarà disponibile in versione di prova gratuita a partire dal 16 febbraio 2023 e fino al 20 febbraio 2023. Inoltre, Ubisoft ha pubblicato l'aggiornamento 1.000.013, per il quale non è stata indicata una vera e propria patch note.

Ubisoft, tramite il proprio sito ufficiale, ha detto: "Far Cry 6 sarà disponibile gratuitamente dal 16 al 20 febbraio su Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 e PC. Nel gioco, si arriverà sull'isola tropicale di Yara e si assumerà il ruolo di Dani Rojas, che si unirà al gruppo di guerriglieri Libertad e li aiuterà a rovesciare il dittatore di Yara, Antón Castillo. Le azioni di Dani porterà i giocatori in giro per l'isola, mostrando le sue diverse regioni mentre eliminano l'esercito di Castillo. Il weekend gratuito darà ai giocatori l'accesso a tutto il gioco base di Far Cry 6, comprese le missioni crossover ispirate alla cultura pop: Rambo: All the Blood e The Vanishing, un mistero di Stranger Things. Se non volete che il vostro tempo a Yara finisca dopo il weekend, Far Cry 6 sarà in vendita con sconti fino al 70% per un periodo limitato. Acquistando il gioco dopo la fine del weekend gratuito, tutti i vostri progressi verranno riportati."

"Durante il weekend gratuito, i giocatori possono anche giocare a Far Cry 6 in cooperativa, unendo le forze con gli amici per liberare Yara. Tutti coloro che giocheranno in cooperativa durante il weekend gratuito riceveranno il fucile da cecchino White Lotus, mentre coloro che giocheranno in cooperativa ma non possiedono il gioco lo riceveranno nell'inventario quando lo acquisteranno. Far Cry 6 fa anche parte del programma Share Play di Ubisoft Connect, una nuova funzione gratuita che consente di condividere virtualmente lo schermo e i comandi con gli amici."

Far Cry 6 ha ricevuto alcune espansioni dopo l'uscita. Una è ad esempio Far Cry 6: Lost Between Worlds, eccone la recensione.