Atomic Heart: Mick Gordon collabora alle musiche, ha devoluto il compenso all'Ucraina

Mick Gordon, celebre compositore molto conosciuto anche in ambito videoludico, ha collaborato alla colonna sonora di Atomic Heart, devolvendo il proprio compenso per tale lavoro alla Croce Rossa e in particolare alla sezione di gestione della crisi in Ucraina, per le vittime della guerra.

Gordon ha spiegato la propria posizione in un lungo post pubblicato su Twitter, in cui spiega la decisione presa. In sostanza, il compositore era stato contattato nel 2020 da Mundfish per prendere parte allo sviluppo di Atomic Heart, gioco che ha subito conquistato Gordon con il suo particolare look e l'ha ispirato a creare delle musiche che utilizzano sintetizzatori e ispirazioni sovietiche.



Gordon ha spiegato che lavorare con Mundfish è stato "un grande piacere", in quanto si tratta di un team che "dà la priorità all'immaginazione e alla libertà artistica, cosa che risulta evidente anche dall'art direction incredibile del gioco". Si tratta anche di un team russo, e forse anche questo può aver contribuito a spingere Gordon alla decisione di devolvere il proprio compenso alle vittime della guerra in Ucraina.

Il team ha sempre preso le distanze dalla guerra ed è chiaro che non vi sia alcun intento polemico nei suoi confronti da parte di Gordon, ma il compositore ha comunque deciso di devolvere il compenso per il lavoro su Atomic Heart in favore delle vittime della guerra in Ucraina.

"Questa invasione non è stata una decisione della gente russa ma piuttosto di un regime autoritario che non ha riguardo per i diritti e la dignità umana", ha scritto Gordon nel suo messaggio. "Il mondo deve continuare a richiedere una fine a questa aggressione e rimanere solidale con la gente ucraina". Per questi motivi, pero il compositore è "un onore donare il mio compenso dal gioco all'unità di Crisi della Croce Rossa Australiana in Ucraina, come spiegato da Gordon.

Proprio nelle ore scorse, abbiamo visto un nuovo trailer live-action con Jensen Ackles per Atomic Heart.