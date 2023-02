The Elder Scrolls 5 Skyrim: una mod aggiunge il doppiaggio al nostro personaggio, ascoltiamolo

The Elder Scrolls V Skyrim è un gioco massiccio con tantissimi dialoghi doppiati. Parliamo ovviamente dei dialoghi degli NPC, visto che il nostro personaggio è muto. Ad alcuni piace, altri preferirebbero sentirne la voce. Bene, questi ultimi ora possono farlo grazie a una nuova mod chiamata "Dragonborn Voice Over" che introduce oltre 7.000 linee di dialogo realizzate tramite I.A.

Qui sotto potete vedere un video nel quale viene data prova della qualità dei dialoghi realizzati con I.A. Considerando che si tratta di una mod e che il tutto è stato realizzato con un computer e non con vere persone, il risultato finale non è malvagio.

La mod è disponibile a questo indirizzo.

Al momento della scrittura la mod include unicamente voci per personaggi umani, sia uomo che donna. Il creatore, Mathiew May, intende però introdurre anche voci per un personaggio argoniano, orco e khajiit. Attualmente il doppiaggio è solo in lingua inglese.

Sappiamo anche che in Starfield i dialoghi sono in prima persona e il personaggio non ha voce. Chissà se i modder si attiveranno dopo l'uscita per far parlare anche il protagonista del venturo gioco sci-fi di Bethesda.