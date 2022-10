Minecraft 1.20: cammelli, Sniffer e altre novità in arrivo nel grosso update del 2023

Il Minecraft Live 2022 ha portato con sé diverse novità, come era lecito aspettarsi, tra le quali anche l'annuncio del grosso aggiornamento previsto per il 2023, che al momento si chiama semplicemente Minecraft 1.20 e che conterrà vari nuovi contenuti come i cammelli.

Contrariamente a quanto accade di solito, Mojang non ha annunciato un titolo preciso per il prossimo update di Minecraft né un elenco completo di caratteristiche. Considerando la difficoltà che il team ha incontrato di recente nel rispettare le date d'uscita e l'organizzazione annunciata per gli aggiornamenti al gioco, a questo giro ha deciso di limitarsi a un accenno più vago alle novità in arrivo, in attesa di un nome più preciso sull'aggiornamento e un programma più dettagliato.

In ogni caso, le novità mostrate nel corso della presentazione e visibili nel video riportato qui sopra sono molte. Minecraft 1.20 dovrebbe arrivare nel corso del 2023 e portare con sé diverse novità interessanti per il mondo di gioco. Una di queste, su cui si sono soffermati gli sviluppatori durante l'evento di presentazione, è rappresentata dai cammelli: gli animali avranno ovviamente lo stile classico delle creature di Minecraft ma ricorderanno comunque le controparti reali anche per quanto riguarda l'habitat in cui si troveranno.

Tra le caratteristiche troviamo la possibilità di effettuare degli ampi salti e il fatto di poter trasportare due persone insieme. Tra le altre novità sono inoltre previsti nuovi cartelli da appendere, librerie cesellate e la possibilità di effettuare il crafting con il bambù. Questo introdurrà nuovi oggetti da costruire nel mondo di Minecraft, comprese le zattere formate da bambù.

Il nuovo mob che verrà introdotto, emerso vincitore dalle votazioni aperte al pubblico, sarà lo Sniffer. Si tratta di una creatura che faceva parte dell'ecosistema dell'overworld di Minecraft ma che è andata estinta, almeno fino ad ora. Con l'introduzione del nuovo mob, i giocatori potranno trovare e curare le uova finché non si schiuderanno per far uscire l'animale in questione, che per il resto può essere molto utile per trovare alcuni tipi di semi.

Sono previste diverse nuove skin, oltre al DLC di Batman annunciato nel corso del Minecraft Live, mentre durante l'evento abbiamo visto anche il nuovo trailer con periodo d'uscita di Minecraft Legends.