Minecraft Live 2022 è oggi: nuovi mob e tante novità previste, quando e come vederlo

Minecraft Live 2022, il nuovo evento speciale interamente dedicato a Minecraft e alla sua community, si terrà oggi, 15 ottobre 2022 alle ore 18:00 italiane: in tale occasione verranno svelate molte novità in arrivo per il gioco Mojang, compreso il nuovo mob che verrà aggiunto come vincitore della votazione popolare, ancora attiva per qualche ora.

Avete dunque tempo fino alle 18:00 di oggi per votare il vostro mob preferito fra le tre scelte disponibili: Tuff Golem, Rascal e Sniffer, che potete conoscere meglio a questo indirizzo. Il primo è un nuovo golem che, quando animato, raccoglie qualsiasi oggetto e lo porta con sé, pronto però a restituirlo quando torna ad essere statua.

Minecraft Live, un'immagine

Il Rascal è una creatura che vive nelle caverne e ama giocare a nascondino: se viene trovato tre volte lo stesso Rascal, questo ci ricompensa con un oggetto. Infine, lo Sniffer è una creatura che anticamente era parte dell'ecosistema dell'Overworld: viene trovato in forma di uovo e dev'essere curato per portarlo alla nascita, dopo di che sarà in grado di trovare dei semi speciali.

Oltre alla votazione sui mob, che potete effettuare a questo indirizzo o anche direttamente nel launcher, al Minecraft Live 2022 sono attese anche molte novità interessanti sul gioco Mojang e sui suoi spin-off, tra aggiornamenti e nuovi contenuti in arrivo che potrebbero coinvolgere Minecraft, Minecraft Dungeons e anche il nuovo Minecraft Legends. L'appuntamento è dunque per oggi, 15 ottobre, alle ore 18:00. L'evento sarà trasmesso in diretta a questo indirizzo o nell'embed video riportato qui sopra.