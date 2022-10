Scorn: prima video analisi su PC, Xbox Series X|S e Steam Deck, buoni risultati

Scorn ottiene una prima analisi video con confronto fra le versioni PC, Xbox Series X, Series S e Steam Deck, ottenendo generalmente buoni risultati e mettendo in risalto dati come risoluzione e frame-rate sulle diverse piattaforme.

Il video è opera del solito ElAnalistaDeBits, sempre molto veloce nell'effettuare questo tipo di elaborazione anche se limitandosi comunque ai dati più basilari sulla realizzazione tecnica dei giochi. In questo, caso, Scorn risulta ottenere dei buoni risultati in termini di risoluzione e qualità grafica anche su console e Steam Deck.

Per quanto riguarda Xbox, Scorn gira a 60 fps su entrambi i modelli delle piattaforme Microsoft, con risoluzione più bassa su Series S, dove si rilevano 1080p contro i 2160p (4K) su Xbox Series X. La console entry level sembra inoltre avere un livello di dettaglio più basso sulla distanza e un texture filtering inferiore rispetto a Series X.

La versione Xbox Series X corrisponde, sostanzialmente, ai setting più alti della versione PC, con il responsabile del canale YouTube che definisce Scorn "uno dei rendering più solidi e unici visti su Unreal Engine 4", nientemeno. Notevole anche su Steam Deck, dove il gioco viene visualizzato con le impostazioni più alte della versione PC ma con risoluzione di 800p che fa perdere ovviamente un po' di dettagli, oltre a un frame-rate che si assesta sui 40 fps.

L'intera fascia di GPU Nvidia RTX 30 è in grado di visualizzare il gioco ai setting grafici più alti senza problemi, mentre il supporto a DLSS è stato annunciato come in arrivo ma non risulta ancora presente in questa versione di lancio. Ricordiamo inoltre la nostra recensione di Scorn pubblicata ieri, oltre al particolare caso dei primi voti molto polarizzati con cui è stato accolto dalla stampa.