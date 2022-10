Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2, il preload ha una data di lancio

Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2 potranno essere scaricati e installati in anticipo rispetto alla data d'uscita grazie alla funzione di preload, la cui data di lancio è stata svelata nelle ore scorse.

Non si tratta ancora di una comunicazione ufficiale bensì di una scoperta del solito account Twitter PlayStation Game Size, il quale ha effettuato una delle sue osservazioni sul database del PlayStation Store trovando la data in cui potrà essere effettuato il download anticipato della componente single player del gioco, ovvero il 19 ottobre 2022, almeno per quanto riguarda le versioni PS5 e PS4.



Si parla di coloro che hanno effettuato il preorder di Call of Duty: Modern Warfare 2, i quali potranno anche accedere alla Campagna in anticipo a partire dal 20 ottobre invece del 28 ottobre che è indicato come lancio per tutti gli utenti. Ricapitolando, dunque, coloro che hanno effettuato il preorder del gioco potranno effettuare il preload della Campagna il 19 ottobre 2022, con accesso al gioco dal 20 ottobre 2022.

Call of Duty: Warzone 2 e la componente multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2, oltre al pacchetto in modalità cooperativa, saranno invece tutti scaricabili in anticipo con preload il 21 ottobre, mentre il lancio in questo caso è il 28 ottobre 2022 per tutti gli utenti.