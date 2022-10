NERF: Superblast, la recensione dello sparatutto mobile con le armi giocattolo

Fra le armi giocattolo più famose di sempre, le NERF hanno la singolare capacità di esercitare un certo fascino anche fra gli adulti. Merito senz'altro del design di queste coloratissime pistole, che attraverso meccanismi più o meno elaborati si distinguono in modelli molto ben caratterizzati, proprio come le armi vere ma... in maniera più vispa. Il successo del brand non poteva che tradursi anche in una serie di riduzioni videoludiche dalle fortune alterne, con un interessante progetto per PC e console lanciato alla fine dello scorso anno, NERF Legends. Ora però tocca a Nitro Games e al suo nuovo sparatutto competitivo per iOS e Android: vi raccontiamo com'è andata nella recensione di NERF: Superblast.

Struttura: quattro modalità per tutti i gusti NERF: Superblast, uno scontro dalla distanza NERF: Superblast si trova a competere in ambito mobile con produzioni decisamente più blasonate, ed è per questo che il gioco mette fin da subito a disposizione una struttura discretamente ricca, con quattro differenti modalità che consentono di cimentarsi con partite competitive aperte alla partecipazione di due, sei o dieci giocatori. Battaglia NERF si pone come la stipulazione più tradizionale, un deathmatch a squadre in cui due team composti da tre utenti si affrontano all'interno di una mappa con l'obiettivo di totalizzare un numero di eliminazioni superiore a quello degli avversari. Solitaria è invece un deathmatch tutti-contro-tutti per dieci giocatori, con classifica finale a determinare i risultati. Flipper è la prima delle variazioni sul tema, si svolge all'interno di un enorme flipper, appunto, e vede due team da tre partecipanti cercare di raggiungere per primi i cento punti necessari a chiudere la sfida. Assedio, infine, è un duello uno-contro-uno (seppure con il supporto di due bot per parte) in cui vince chi mette a segno il maggior numero di colpi al bersaglio collocato all'interno della base nemica. Il focus della progressione non è dunque sullo sblocco di modalità e scenari, bensì unicamente sulla crescita del personaggio e del suo equipaggiamento, rappresentato da pistole NERF sempre più potenti e iconiche, che avremo modo di potenziare spendendo i gettoni guadagnati con ogni match: un aspetto del gioco che purtroppo strizza inevitabilmente l'occhio a dinamiche pay-to-win da verificare sul lungo periodo.

Gameplay: spara il proiettile di plastica NERF: Superblast, il flipper gigante Se avete mai utilizzato una pistola NERF saprete che si tratta di armi dalla gittata limitata, e questo peculiare aspetto è stato trasposto in maniera fedele nel gameplay di NERF: Superblast, facendo in modo che si debba prendere le misure a ogni tiro e calcolare tanto la traiettoria discendente quanto soprattutto la velocità del proiettile al fine di colpire effettivamente un avversario. SI tratta di una meccanica in grado senza dubbio di distinguere l'esperienza confezionata da Nitro Games rispetto ai tanti altri sparatutto competitivi disponibili su App Store e Google Play, ma non per questo necessariamente soddisfacente. Diciamo che la godibilità del gunplay è molto soggettiva: se cercate uno shooter diverso dal solito potrebbe piacervi, diversamente è improbabile. NERF: Superblast, una mappa western Per fortuna l'impianto viene supportato da un sistema di controllo touch decisamente all'altezza della situazione, che utilizza il fuoco automatico quando un avversario è nel mirino (com'è sacrosanto che sia, lo ripetiamo da anni) ma consente anche di sparare manualmente effettuando un rapido doppio tocco sullo schermo, attivare la ricarica prima che il piccolo caricatore a nostra disposizione si svuoti e ricorrere all'abilità speciale di turno per ottenere uno spunto in più. Come contorno troviamo una struttura free-to-play che durante le prime ore si rivela particolarmente generosa nell'elargire monete e oggetti, consentendoci di potenziare le armi in nostro possesso e di sbloccarne di nuove, nonché di accedere ai tanti elementi estetici con cui modificare l'aspetto del personaggio che controlliamo. Certo, poi le cose cambiano ma almeno l'inizio è in discesa.

Realizzazione tecnica: cartoni a colori NERF: Superblast, uno scontro a fuoco Uno sparatutto ispirato a una linea di giocattoli non poteva che essere giocattoloso nell'aspetto, e infatti la grafica di NERF: Superblast si rivela coloratissima, vivace e fluida fin dalle prime battute, garantendo 60 fps abbastanza solidi sui terminali di fascia alta (in questo caso un iPhone 14 Pro) e una discreta varietà di ambientazioni, sebbene alcuni scenari tendano irrimediabilmente a somigliarsi. Lato sonoro non c'è moltissimo da dire: l'atmosfera è un po' quella di un lunapark, supportata da suoni e musiche in linea con questa filosofia, che ci accompagnano nell'azione in maniera funzionale ma senza strafare né rimanere in qualche modo impressi.