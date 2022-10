PlayStation VR2: il manuale finisce in rete, peso ridotto e altri dettagli svelati

Il manuale utente di PlayStation VR2 sembra sia finito in rete prima del tempo, cosa che ha consentito di ottenere dei dettagli interessanti sul nuovo visore di Sony, tra i quali alcune informazioni inedite come il peso di questo.

Come riportato da Brad Lynch su Twitter, con una fonte che non è ancora totalmente verificata, sembra che il manuale ufficiale di PlayStation VR2 sia stato già stampato e pronto per la produzione di massa del dispositivo, cosa che dovrebbe consentire di ottenere i dettagli ufficiali sul visore tra i quali quelli visibili nella foto a corredo del tweet, qui sotto.



Le caratteristiche tecniche sono quelle che erano state già annunciati in precedenza, ovvero un display con risoluzione 4000x2040 (2000x2040 per occhio) sistema di motion sensing a 6 assi, jack audio stereofonico, dimensioni di 200x270x175mm circa. Tra i dati nuovi emerge il peso: PlayStation VR2 peserà 630 grammi escludendo i cavi, cosa che lo rende nettamente più leggero del modello precedente.

Il primo PlayStation VR pesava infatti circa 700 grammi, cosa che indica una riduzione di peso di circa 70 grammi per PlayStation VR2, un aspetto di non secondaria importanza quando si parla di un dispositivo che dev'essere indossato. Nel frattempo, è emerso che Sony ha intenzione di produrre 2 milioni di unità entro marzo 2023, aspettandosi dunque un'ottima partenza per il visore sul mercato.