Team ASOBI assume per molti ruoli, offrendo il trasferimento in Giappone e tanti benefit

Team ASOBI, autori dei giochi della serie Astrobot, sta assumendo nuovo personale ed è alla ricerca di nuovi dipendenti per varie posizioni che vanno dal programmatore gameplay al produttore. L'informazione è stata condivisa tramite Twitter dall'account ufficiale.

Come potete vedere poco sotto, Team ASOBI cerca un programmatore gameplay, un game designer, un ingegnere per lo sviluppo degli ambienti, un programmatore VFX, un programmatore grafico, un programmatore delle animazioni, un artista tecnico per gli ambienti, un artista FX, un artista 3D degli ambienti, un artista per i personaggio 3D e un coordinare della community e della licenza.

All'interno del tweet che vedete qui sotto ci sono i link per verificare tutte le posizioni di Team ASOBI e, in caso, candidarsi.

L'assunzione presso Team Asobi garantisce una serie di benefici. Si ottiene l'accesso a uno schema pensionistico, all'assicurazione medica, ma anche bonus dedicati al lavoro quotidiano come le possibilità di lavorare anche da remoto, un programma per assicurare l'equilibrio tra vita e lavoro, l'accesso a eventi sociali, il supporto per il trasferimento in Giappone, formazione interna e non solo.

Chi si trasferisce in Giappone per lavorare con Team ASOBI non deve obbligatoriamente saper parlare giapponese, ma deve rendersi disponibile per seguire corsi di giapponese, pagati dall'azienda ovviamente.

Sappiamo che il team sta lavorando su un nuovo grande gioco, ma anche "sulle tecnologie future".