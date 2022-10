Danganronpa: l'autore è disponibile per un quarto capitolo, ma non subito

La serie Danganronpa avrà mai un quarto capitolo? Kazutaka Kodaka, l'autore, non esclude di tornarci sopra e si è detto disponibile a lavorarci, ma solo dopo aver realizzato alcune idee che ha in testa a cui ha deciso di dare la priorità.

Kodaka ha toccato la questione in un'intervista fatta con la testata Twinfinite per parlare della sua nuova opera: Master Detective Archives: RAIN CODE, pubblicata sempre da Spike Chunsoft.

Sostanzialmente Kodaka desiderava realizzare una nuova proprietà intellettuale e l'editore non gli ha fatto pressioni particolari per un nuovo Danganronpa. Egli stesso non ha chiesto di realizzarlo, per paura che gli rispondessero di farlo.

Questo non esclude che in futuro Kodaka torni sulla serie Danganronpa, la cui idea nemmeno gli dispiace, ma ora ha altre priorità:

"Non è che non voglia fare un altro Danganronpa, ma ho molte idee e voglio fare qualcosa di nuovo. Un giorno potrei tornarci, chissà.

Danganronpa è un gioco di nicchia e ora sto lavorando a qualcosa di più grande, ma sarebbe bello lavorarci di nuovo, in futuro."

Comunque sia, Kodaka non vuole seguire la strada più sicura, puntando su proprietà intellettuali già affermate:

"Non mi interessa fare le stesse cose che stanno facendo altre persone. Non voglio seguire la strada più sicura. Quando la gente inizierà a dimenticarsi di Danganronpa, magari sarò più incline a lavorarci di nuovo sopra."