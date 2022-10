P.T. su PS5, un modder è riuscito a farlo girare senza jailbreak

P.T. è giocabile su PS5 senza neppure bisogno di jailbreak, a quanto pare: il noto modder Lance McDonald è riuscito a far girare il celebre playable teaser di Hideo Kojima sulla nuova console Sony tramite una procedura comunque non semplice.

Lo scorso agosto P.T. ha compiuto otto anni e Hideo Kojima ha ricordato la nascita del progetto, che gli utenti sono stati in grado di "decifrare" a tempo di record, lasciando il game designer giapponese un po' con l'amaro in bocca: pensava che ci sarebbe voluto di più per rivelare la sorpresa.

"Ahahahahahah, sono riuscito a far girare P.T. su di una PlayStation 5 aggiornata e senza jailbreak! Mangia la m*rda, Konami!", ha scritto in maniera piuttosto colorita McDonald, allegando un video della sua impresa.

"Questa console non è mai stata sottoposta a jailbreak, semplicemente sono riuscito a trasferire un emulatore di PS4 modificato da una PS5 con jailbreak utilizzando un backup USB per sbloccare il gioco sulla mia PlayStation 5 principale!"

Fin dall'uscita del jailbreak di PS5 il modder si è impegnato in una serie di datamining per scoprire i segreti di alcuni giochi, fra cui Elden Ring e Demon's Souls.