Pentiment "non è proprio un brucia-GPU" dice Obsidian, risoluzione e fps confermati

Tra il faceto e il serio, Obsidian ha confermato che Pentiment andrà a 60 fps su PC, Xbox Series X|S e Xbox One, pur con risoluzioni differenti, ammettendo che il gioco "non è esattamente un brucia-GPU", come è facile intuire anche guardando immagini e video.

In ogni caso, al di là delle battute è comunque interessante cogliere l'informazione fornita da Josh Sawyer, director di Pentiment, il quale ha riferito che il nuovo gioco ad ambientazione medievale andrà a 4K e 60 fps su Xbox Series X, 1140p e 60 fps su Xbox Series S e 1080p e 60 fps su Xbox One.



Sui modelli più vecchi, a quanto pare, ci potranno essere dei piccoli cali nelle poche scene 3D presenti, non è chiaro se in termini di performance o risoluzione dinamica. In ogni caso, il gioco non si presenta decisamente come uno stress test per le schede grafiche, come ha fatto notare scherzando anche lo stesso responsabile del progetto nel tweet riportato qui sopra.

L'informazione è arrivata in risposta alla domanda altrettanto scherzosa da parte di un utente che, al tweet che ricordava del prossimo arrivo di Pentiment, aveva chiesto "Ma va a 60 fps su console? (Per fare le domante importanti)". Sawyer è stato allo scherzo ma ha anche fornito informazioni vere sul gioco, sebbene risoluzione e frame-rate non siano proprio dettagli fondamentali per un titolo del genere.

Ricordiamo che Pentiment è un'avventura investigativa ambientata nel medioevo in Baviera, fitta di intrighi e crimini, da affrontare con una notevole libertà di scelta affidata al giocatore. È stato protagonista di un provato recente ed è fra i 6 giochi già confermati su Xbox Game Pass a novembre, previsto arrivare il 15 novembre 2022.