Trifox è divertimento garantito e senza pretese: la recensione di un interessante action adventure

Quello che distingue il gioco dalla concorrenza è un interessante sistema di selezione e potenziamento delle abilità che permette di adattare lo stile di combattimento ed esplorazione ad ogni esigenza del giocatore. In questa recensione di Trifox analizzeremo tutti i motivi per cui, chi è alla ricerca di un'esperienza leggera e ben fatta, dovrebbe dare una possibilità a questo strano action adventure.

Trifox è un'action adventure con prospettiva dall'alto, pieno di citazioni ai grandi classici del passato e con una meccanica di gioco simile a quella dei twin stick shooter. I livelli sono pieni di monete da raccogliere con cui sbloccare nuove abilità e per i più dediti c'è qualche segreto da scoprire. Alla fine di ogni missione, poi, c'è un boss decisamente accessibile che in una decina di minuti può essere facilmente abbattuto.

Ci sono giochi rivoluzionari, emotivi, commuoventi e impegnati e poi c'è Trifox in cui una volpe piena di risorse è in missione per riprendersi il telecomando della sua TV, dopo che dei cattivoni l'hanno rubata. Questo gioco, sviluppato da Glowfish Interactive , non sarà l'epopea che definirà questa generazione di hardware ma, nella sua semplicità, garantisce un divertimento genuino e senza pretese.

Tre volpi in una

La progressione di Trifox è estremamente lineare

Trifox deve il suo nome alla sua gestione delle abilità che funziona secondo un sistema molto malleabile di 3 classi: il guerriero, il mago e l'ingegnere. La prima è basata sul combattimento corpo a corpo, la seconda su quello a media distanza con delle abilità magiche e la terza su trappole, torrette e mitragliatrici. A ciascuna, poi, è associata un'abilità di movimento. I guerrieri hanno uno scatto simile a quello degli hack and slash, i maghi possono contare su un teletrasporto a breve distanza mentre gli ingegneri hanno un piccolo elicottero nello zaino che gli permette di volare per poco, una chiara citazione a Ratchet and Clank.

Dopo il primo livello i giocatori vengono teletrasportati in un hangar che funziona da albero delle abilità. Con le monete raccolte durante i livelli e assegnate alla fine di ogni missione, è possibile sbloccare, le singole abilità di ciascuna classe come un attacco rotante per il guerriero, una torretta lanciafiamme per l'ingegnere o dei mistici proiettili che si mirano da soli per il mago. Ci sono 9 abilità uniche per ciascuna classe, 27 in totale, e si possono mescolare tutte tra di loro. Volete l'elicottero, i proiettili magici e un attacco da mischia? Presto fatto, anche grazie all'intelligente sistema di gestione dei comandi di Trifox.

Se l'anima di questo gioco è quella di un action adventure, le sue meccaniche somigliano a quelle dei twin stick shooter in cui un analogico muove il personaggio e l'altro ne regola la mira. Proprio per questo raccomandiamo l'uso di un controller, ma testandolo con mouse e tastiera l'esperienza non ne ha risentito troppo. Il bello di Trifox è che i bottoni con una funzione fissa sono solo 2: A per saltare e B per utilizzare il movimento speciale di ogni classe. Nella stanza dell'equipaggiamento potrete assegnare a ogni grilletto e a ogni dorsale del vostro pad (o ai tasti che vi sono più comodi sulla tastiera) l'abilità che preferite andando a creare un sistema di comandi che più personalizzato non si può.