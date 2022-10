Silent Hill: nuovi videogiochi verranno mostrati nel livestream, un dettaglio lo conferma

Il futuro di Silent Hill verrà svelato mercoledì 19 ottobre, questo è quanto ha annunciato Konami nelle ore scorse, presentando un evento in streaming che si terrà questa settimana e nel quale verrà annunciato qualcosa sulla serie, che quasi certamente avrà a che fare con nuovi videogiochi, come emerge da un particolare semplice ma molto chiaro.

In risposta ai molti che, una volta che sentono parlare di Konami e Silent Hill, non possono - anche giustamente - fare a meno di pensare a qualche pachinko o trollate ancora peggiori tipo skateboard o merchandising vario, il solito insider Dusk Golem ha fatto notare un elemento che dovrebbe testimoniare chiaramente a favore della presenza di veri e propri videogiochi a questo giro: la classificazione ESRB (o PEGI).



Nella pagina ufficiale dedicata all'evento di presentazione per Silent Hill, che si terrà mercoledì 19 ottobre alle ore 23:00, compare infatti il bollino con la classificazione ESRB nella versione USA e PEGI in quella europea, che segna peraltro il rating "18" in quest'ultimo caso, ovvero destinato a un pubblico adulto.

Questo tipo di classificazione si applica soltanto ai prodotti videoludici, cosa che conferma necessariamente la presenza di videogiochi durante la presentazione. È ovviamente possibile che siano annunciati anche progetti di tipo diverso, ma ci sarà almeno un videogioco durante l'evento, dunque dovremmo essere veramente di fronte al ritorno della serie.

Per quanto riguarda i possibili annunci, ricordiamo che ci sono diversi progetti in corso secondo varie voci di corridoio, tra i quali un Silent Hill 2 Remake, un nuovo Silent Hill che potrebbe essere preceduto da una sorta di prologo chiamato The Short Message e anche dei progetti di dimensioni più piccole legati alla serie horror in questione.