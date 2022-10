Offerte Amazon: HONOR Earbuds 3 Pro in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un paio di auricolari HONOR Earbuds 3 Pro. Lo sconto segnalato è di 70€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure nel box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo paio di auricolari HONOR Earbuds 3 Pro è 199.90€. Il prezzo attuale è il più basso mai proposto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le HONOR Earbuds 3 Pro propongono un altoparlante da 11 mm e un tweeter in ceramica ad alta risoluzione per toni bassi vigorosi e i toni alti delicati. Supporta la cancellazione del rumore adattiva. Questi auricolari possono riprodurre musica per oltre 6 ore prima di aver bisogno di una carica e la custodia di carica supporta un totale di 24 ore di riproduzione musicale. Pesano solo 5.1 grammi.

Auricolari HONOR Earbuds 3 Pro

