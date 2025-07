L'attore di Daredevil dice che "deve" giocare Clair Obscur Expedition 33, i complimenti che riceve sono troppi

Cox è stato elogiato per il doppiaggio , ma in realtà non sa praticamente nulla sul videogioco: ha però deciso di dargli una possibilità.

Le parole di Cox su Clair Obscur Expedition 33

In un Q&A recente, Cox ha affermato: "Ricordo di essere entrato nello studio e di aver pensato: 'È bellissimo, la grafica è straordinaria.' Hanno fatto un sacco di passi in avanti dai tempi di Mario 64, che è probabilmente l'ultimo gioco per computer [ndr, sì, Cox lo ha chiamato gioco per computer] che ho giocato".

In precedenza Cox aveva affermato che non è un videogiocatore, nella stessa intervista nella quale aveva affermato di sentirsi un "truffatore" per il successo ottenuto con il doppiaggio di Gustave, visto che gli ha richiesto solo poche ore di lavoro.

Ora, ripete il concetto affermando inoltre di voler provare il gioco. "Voglio giocare il videogioco. Io devo giocarlo. Devo prendere una console, prima. Mi sento un truffatore perché ho solo dato la mia voce. Ma è molto figo, sono felice per questi ragazzi. Non sono tipo una grande compagnia che realizza un sacco di videogiochi e ho sentito che [Clair Obscur] è tra i favoriti per il premio di Gioco dell'anno; è una cosa molto bella".

Ricordiamo infine che Clair Obscur: Expedition 33 è uno strano successo, dicono i dati: di solito non funziona così.