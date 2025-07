RoboCop: Rogue City - Unfinished Business ha dei problemi, ma gli sviluppatori li stanno sistemando

Teyon, il team di sviluppo di RoboCop: Rogue City e dell'espazione Unfinished Business, lanciata il 17 luglio, ha pubblicato una nota ufficiale per ringraziare i giocatori per l'accoglienza riservata a quest'ultima e per avvertirli che sta lavorando per risolvere alcuni dei problemi emersi dopo l'uscita. In realtà non ha dato tempistiche precise, ma immaginiamo che non manchi molto per avere la prima patch, visto il messaggio.