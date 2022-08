P.T. compie otto anni, Hideo Kojima ricorda la nascita del progetto

P.T. ha compiuto ieri otto anni e Hideo Kojima ha approfittato della ricorrenza per ricordare la nascita del progetto su PS4, nonché i suoi curiosi retroscena.

In attesa di notizie sul misterioso gioco basato sul cloud per Xbox, Kojima ha parlato su Twitter di come il Playable Teaser sia stato rivelato e distribuito, nonché di ciò che il team di sviluppo si aspettava per quanto concerne i segreti della demo, scoperti poi con largo anticipo.

"P.T. è stato annunciato e distribuito in segreto durante la Gamescom di Colonia, otto anni fa", ha scritto il game designer giapponese. "Abbiamo stimato ci sarebbero voluti circa due mesi per completare il gioco, visto che avevamo introdotto meccanismi su più livelli che potevano essere risolti solo tramite la collaborazione di molti utenti."

"Invece il mistero è stato svelato in soli due giorni, dunque ricordo che mi è stato chiesto di P.T. sul palco della Gamescom, nello show di Geoff, e ho risposto sentendo un po' il peso di un fallimento."

Come ricorderete, una volta completato il teaser era possibile assistere al trailer di Silent Hills, il progetto poi cancellato con Norman Reedus come protagonista.