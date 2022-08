Nintendo Switch eShop, Cult of the Lamb subito primo in classifica

Cult of the Lamb ha subito conquistato la vetta della classifica eShop per Nintendo Switch, superando titoli come Minecraft e Xenoblade Chronicles 3.

Cult of the Lamb Minecraft Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation Xenoblade Chronicles 3 Nintendo Switch Sports Among Us Mario Kart 8 Deluxe Stardew Valley Super Mario Party Digimon Survive

Capace di totalizzare 60.000 giocatori su Steam, con il secondo miglior lancio di sempre per Devolver, Cult of the Lamb è un originale roguelike in cui controlliamo un agnellino posseduto da un potente demone.

Nella sua nuova condizione, il protagonista del gioco ha l'obiettivo di creare una vera e propria religione, conquistando sempre più adepti e affrontando chi invece cerca di ostacolare il suo cammino.

Come dite? Dov'è la nostra recensione di Cult of the Lamb? Tranquilli, arriverà a brevissimo.