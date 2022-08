Cult of the Lamb, 60.000 giocatori su Steam: secondo miglior lancio di sempre per Devolver

Cult of the Lamb ha esordito su Steam raggiungendo subito quota 60.000 giocatori: si tratta del secondo miglior lancio di sempre per Devolver Digital sulla piattaforma Valve dopo Fall Guys.

Disponibile da oggi, Cult of the Lamb è un originale roguelike in cui controlliamo un agnellino destinato a essere sacrificato, ma che viene salvato all'ultimo minuto da un potente demone che lo possiede.

A quel punto la sua missione diventa quella di creare un vero e proprio culto, attraendo centinaia di adepti e al contempo eliminando chiunque si frapponga fra lui e il suo destino.

È interessante notare che Cult of the Lamb figura al momento come il gioco più venduto nella classifica di Steam, davanti a Marvel's Spider-Man Remastered (la recensione l'avete letta, vero?): vedremo se riuscirà a mantenere questa posizione da qui al termine della settimana.