Cult of the Lamb: trailer annuncia la disponibilità del gioco

Devolver Digital ha pubblicato il trailer di lancio di Cult of the Lamb per annunciarne la disponibilità. Si tratta di un action roguelike mescolato a una versione sanguinaria di Animal Crossing in cui, nei panni di una pecora, bisogna fondare e gestire un culto, facendo scempio degli infedeli.

Attualmente potete giocare a Cult of the Lamb su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.

Il video in sé è una sequenza filmata di più di un minuto che mostra il protagonista e permette di acclimatarsi con alcuni dei temi del gioco, nonché con il particolare stile visivo. Giusto ieri abbiamo pubblicato un video che mostra qualche minuto di gameplay, per chi volesse saperne di più in attesa della nostra recensione.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco per avere ulteriori dettagli:

In Cult of the Lamb hai il ruolo di un agnello posseduto. Un minaccioso sconosciuto ti ha salvato dalla distruzione, e ora tu devi ripagare il debito costruendo un culto in suo nome. Crea la tua setta in una terra di falsi profeti e avventurati in regioni misteriose per costruire una comunità di seguaci del bosco, diffondere il tuo Verbo e diventare l'unica vera fede.

CREA IL TUO GREGGE

Raccogli e usa le risorse per costruire nuove strutture, esegui rituali oscuri per placare gli dei e predica per rafforzare la fede del tuo gregge.

DISTRUGGI I MISCREDENTI

Esplora un mondo tentacolare generato in modo casuale, combatti orde di nemici e sconfiggi i leader delle sette rivali per assorbire il loro potere e affermare il dominio della tua setta.

DIFFONDI IL TUO VERBO

Istruisci il tuo gregge e imbarcati in una missione alla scoperta dei segreti di quattro misteriose regioni. Purifica i miscredenti, diffondi l'illuminazione ed esegui rituali mistici nel tuo viaggio per diventare il potente dio agnello.