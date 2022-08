Gotham Knights, video diario sull'open world di Gotham City e le sue peculiarità

Gotham City sarà l'ambientazione di Gotham Knights, ovviamente, e IGN ha pubblicato un interessante video diario sulle peculiarità di questo affascinante open world, ricco di storia.

A poche ore dal trailer di Cappuccio Rosso, Gotham Knights si focalizza dunque sugli scenari, in un racconto che alterna artwork e sequenze di gameplay al fine di illustrare il tipo di lavoro svolto da WB Games Montreal.

La mappa di Gotham City nel gioco è divisa in cinque distretti (North Gotham, Downtown Gotham, Lower Gotham, New Gotham e Historic Gotham), ognuno caratterizzato da architetture differenti e dalla presenza di nemici specifici, fra cui naturalmente gli Artigli della Corte dei Gufi.

Nei panni di Nightwing, Robin, Batgirl o Cappuccio Rosso, potremo esplorare l'ambientazione liberamente e utilizzare veicoli o gadget per spostarci più rapidamente, ma anche accedere a diversi edifici, come quelli appunto che fungono da base per i villain.

Gotham Knigths sarà disponibile a partire dal 25 ottobre nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S: come sappiamo, il gioco non uscirà su PS4 e Xbox One.