P.T.: 10 anni dopo un Silent Hill che non c’è mai stato

Come presentare al pubblico il nuovo capitolo di una serie di culto come Silent Hill? Hideo Kojima è a casa, fa zapping in televisione a tarda notte. Quando capita su un canale che trasmette un film dell'orrore è indeciso se fermarsi o passare oltre. Lui, solitamente, non guarda film horror, a meno che non straveda per il regista o per gli attori coinvolti. È un cinefilo, e questo lo sanno tutti, ma è anche uno che si spaventa facilmente. Di notte poi... la sensazione di non sapere cosa aspettarsi da un film di cui non si conosce nulla, né il titolo, né le maestranze coinvolte, lo terrorizza ancora di più. Ed è così che ha l'epifania di come presenterà al pubblico il suo Silent Hills.

Un’estate di dieci anni fa Questa storia inizia nell'estate del 2014, anzi, più precisamente il 12 agosto 2014. Oggi, ma dieci anni fa. Si chiude un'edizione non proprio magnifica di una Gamescom senza particolari scossoni. D'altronde le console di nuova generazione, PlayStation 4 e Xbox One, sono arrivate appena l'anno precedente e spazio per annunci eclatanti non ce n'è. C'è giusto un teaser che ha catturato l'attenzione del pubblico. Un videogioco intitolato P.T. che si è presentato in modo un po' dozzinale: una piccola sequenza di gioco e poi qualche reazione di chi ha avuto modo di testarlo in anteprima mentre si prodiga in urla da record. La casa di P.T. inizialmente sembra normale, salvo poi diventare un inferno È meno di un minuto e, la prima cosa che viene in mente guardandolo, è che siamo nel pieno del periodo in cui YouTube è preso d'assalto da migliaia di creator che fanno a gara a chi si spaventa di più giocando l'horror del momento. In pratica, questo P.T., realizzato dallo sconosciuto 7780s Studio (che si scopriranno essere i chilometri quadrati che compongono l'area di Shizuoka, la prefettura che ha dato il nome a Silent Hill), sembra solo un altro pretesto per aumentare il contatore delle views degli YouTuber. Missione riuscita per Kojima: nessuno sa cosa aspettarsi. Kojima è un genio, e questo è certo, e come ogni grande artista è anche un grande bugiardo a cui piace prendersi gioco delle aspettative del pubblico. Lo ha già fatto in passato: nel 2001 ha coinvolto il suo pubblico in una delle campagne mediatiche di disinformazione più eclatanti della storia dei videogiochi, vendendo loro un titolo del quale non conoscevano nemmeno il protagonista, ovvero Metal Gear Solid 2. Nel 2012 ha inventato un'azienda fittizia, Moby Dick Studio, e un personaggio assurdo di nome Joakim Mogren (Joakim è l'anagramma di Kojima), per presentare un videogioco dal titolo The Phantom Pain, che poi si è rivelato essere Metal Gear Solid 5. Nelle sue intenzioni P.T. è un concentrato di enigmi e segreti talmente complessi che serviranno mesi per risolvere il mistero. Ma le cose non vanno proprio come ha sperato, perché forse il pubblico si è fatto più furbo dai tempi di Metal Gear Solid 2, o forse quegli enigmi non sono così difficili, e il mistero di P.T. viene svelato in pochi giorni.

Playable Teaser Un uomo si risveglia in una stanza buia. Solo una porta, illuminata da una luce d'emergenza che ronza in maniera fastidiosa. Nessun indizio su chi siamo o sul perché siamo lì. Quando si apre la porta, ci si ritrova in un corridoio. Sebbene sia vagamente inquietante, con l'illuminazione appena accennata e l'angolo morto alla fine che mette qualche brivido, sembra il corridoio di una casa normale. Quadri alle pareti, una radiosveglia che segna le 23:59, fotografie incorniciate di gente sorridente. Una figura iconica di P.T. è questo sacchetto di carta insanguinato e parlante Tre particolari fanno drizzare le antenne: fuori c'è una tempesta, la casa è un disastro, con bottiglie vuote, flaconi e blister di pillole a terra, e c'è una radio accesa su una trasmissione che parla di un fatto di cronaca nera. Un uomo ha ucciso moglie e figli. Una volta girato l'angolo non c'è nulla di strano. Certo, la casa è sporca e sinistra, ma tutto sembra al suo posto. C'è una porta d'ingresso-chiusa- e un'altra che conduce al seminterrato. Solo che una volta aperta quella, ci si ritrova all'inizio del corridoio e tutto è esattamente come prima: sono ancora le 23:59, le facce nelle foto sorridono, i blister vuoti a terra. Fuori piove come se il mondo si stesse sciogliendo. La radio invece è spenta e il silenzio fa ancora più paura, perché il lampadario che oscilla mosso dal vento cigola in modo angosciante. Lisa, il fantasma della donna incinta, è l'unica creatura che può farvi del male in P.T. Serve qualche giro perché le cose comincino a cambiare. Le porte si aprono e si chiudono da sole. Un bambino piange all'interno di una stanza chiusa. Una lampadina si fulmina. Poi una donna alta e deforme ti guarda da lontano, il volto coperto dal buio, il ventre in vista: è incinta. Basta una distrazione e la donna sparisce, ma è facile sentire il suo fiato gelido sul collo. Nel bagno c'è un feto deforme nel lavandino. Quando la radio si accende nuovamente si rivolge al giocatore: "voltati, ho detto voltati". La donna fantasma ti afferra di colpo e tutto diventa buio.

Questo gioco non può farti male Se P.T. fosse stato solo un pretesto per spaventare il pubblico e fare milioni di visualizzazioni su YouTube, probabilmente sarebbe finito qui. Ma quello che succede dopo che Lisa (questo è il nome del fantasma) ti acchiappa è il vero cuore del labirinto. Il motivo per il quale esiste P.T., ovvero annunciare Silent Hills. Il feto nel lavandino di P.T. ricorda quello di Eraserhead il primo lungometraggio di David Lynch I loop successivi sono ancora più assurdi e spaventosi, e soprattutto cominciano a susseguirsi eventi sempre più metareferenziali che si rivolgono direttamente al giocatore. Le luci del corridoio cambiano colore, il videogioco finge un crash con una schermata di errore che recita: "questo è un gioco di pura fantasia. Non può farti male in alcun modo". Strani glitch grafici deformano l'immagine e scritte inquietanti compaiono sulle pareti. Se si riesce a decifrare l'enigma che Kojima ha ordito, si sente un telefono squillare e una voce dall'altro capo della cornetta: "sei stato scelto". Solo a quel punto la porta della casa si apre e arriva la rivelazione finale: P.T. è un teaser giocabile, un Playable Teaser, del nuovo Silent Hill diretto da Hideo Kojima. Una delle finte schermate di crash che appariranno mentre ci si avvicina alla verità di P.T., ce ne sono diverse Finalmente l'estate del 2014 trova il suo argomento di discussione: Hideo Kojima ha in mano il nuovo Silent Hill. I nomi coinvolti sono internazionali. Il protagonista sarà Norman Reedus, la star di The Walking Dead, il gioco sarà co-diretto da Guillermo Del Toro, uno dei registi del fantastico più apprezzati al mondo e, dalle indiscrezioni che emergono, avrà un ruolo persino il mangaka Junji Ito, che con i suoi incubi sul quotidiano è un'ispirazione per la saga sin dal primo capitolo.

Una strana storia Non c'è niente in P.T. che a livello concettuale non sia mai stato utilizzato da altri videogiochi. La trovata del protagonista inerme che ha a che fare con elementi soprannaturali era già esplosa con Amnesia e Penumbra, e continuata con Outlast. Anche l'idea della casa come posto sicuro che viene corrotto da forze esterne, al punto da divenire un inferno, è un ribaltamento delle aspettative tipico degli horror. Nei videogiochi ci avevano pensato Fatal Frame, il primo Resident Evil e, per restare in tema, Silent Hill 4: The Room. Junji Ito è da sempre un'ispirazione concreta di Silent Hill per la sua capacità di alterare il quotidiano È il come che ha fatto la fortuna di P.T.: l'idea del loop è stata analizzata nel corso degli anni da chi è riuscito a "smontare" il videogioco e a svelare tutti i segreti, scoprendo per esempio che il fantasma di Lisa si trova sempre alle spalle del videogiocatore, e che i corridoi interessati dal ciclo di esplorazione sono in realtà due mappe ben distinte che si attraversano alternativamente. Ma è proprio l'idea di essere incastrati in un labirinto lineare che ha affascinato i giocatori di P.T., che ci si trovi all'interno di una sorta di escape room che è anzitutto mentale. Una prigione dell'anima. E poi, ovviamente, il fatto che sia costruito in maniera perfetta: tempi, messa in scena, scelte artistiche e una certa casualità che gli danno una visione da vero e proprio incubo a occhi aperti. Manella città di Silent Hill, New England, che negli anni ha attraversato una mezza dozzina di interpretazioni diverse, prima purgatorio e poi inferno, le cose non finiscono mai bene. E così, anche questa storia, è destinata a un epilogo amaro. L'anno successivo succedono in sequenza due colpi di scena clamorosi: prima Konami licenzia Kojima e cancella il progetto, e poi tira via dal PlayStation Network il Playable Teaser, di fatto rendendolo non più disponibile al download. Silent Hill 4: The Room immaginava già la casa come un luogo infernale e il bagno come ponte tra due realtà Le conseguenze immediate sono che eBay si popola di migliaia di aste di console con P.T. ben al sicuro nell'hard disk, e che l'esperimento di Kojima diventa una chimera. Uno di quei progetti che non vedranno mai la luce, ma il cui potenziale inespresso infesterà come un fantasma il mondo dei videogiochi per anni.