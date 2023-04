The Mandalorian 3x06, analisi dell'episodio ricco di rimandi ai film di Star Wars

È senz'altro una situazione complicata da gestire: da una parte si sente la gran voglia di raccontare Star Wars in ogni sua sfaccettatura; dall'altra, è facile immaginare che questa nuova direzione - o la sua mancanza? - possa alienare chi conosce la saga di George Lucas soprattutto attraverso i film. Il nuovo episodio, per esempio, è un vero e proprio tuffo nello space fantasy che è Guerre Stellari, ma la nostra analisi di The Mandalorian 3x06 mette alla luce anche alcune spigolosità importanti: continuate a leggere, se volete approfondire la questione, ma attenti agli spoiler!

C'era una volta Plazir-15

The Mandaloriana 3, i protagonisti arrivano a Plazir-15

Star Wars è una contraddizione vivente: un franchise pieno di pupazzi per bambini che gli adulti prendono anche troppo sul serio. "I mercenari" spaccherà in due la comunità degli appassionati proprio per questo motivo. È un episodio che affonda le sue radici nella mitologia dei film e delle serie TV con continui rimandi a particolari minuzie narrative, raccontato in toni stravaganti, come se la nuova disavventura di Mando e Bo-Katan, con Grogu al seguito, fosse una favola di altri tempi, o quasi.

Alla regia troviamo nuovamente Bryce Dallas Howard, che ormai sembrerebbe essersi specializzata nella ricerca di inquadrature e dettagli che richiamano le scene storiche della saga come veri e propri easter egg per intenditori: impossibile non intravedere la somiglianza tra la scena di apertura dell'episodio e quella di Episodio IV, con l'incrociatore Imperiale che incombe sull'astronave di turno, che in questo caso appartiene a una delegazione Quarren.

In realtà, al timone non c'è l'Impero ma i Mandaloriani di Axe Woves, che spalleggiava Bo-Katan insieme alla combattiva Koska Reeves all'inizio della serie, quando l'erede dei Kryze passava il tempo a saccheggiare le astronavi Imperiali. La comitiva di Woves è proprio quella che Bo-Katan dovrebbe cercare di convincere a unirsi alla Ronda nella riconquista del pianeta Mandalore, impresa non proprio facilissima visto che le varie fazioni dei Mandaloriani sono divise da filosofie completamente diverse: quelli di Woves sono i mercenari del titolo e li ritroviamo a ficcare il naso in una relazione clandestina tra una Quarren e un principe di Mon Cala, due specie che sono state in guerra a lungo, come sapranno sicuramente gli spettatori di The Clone Wars.

I mercenari Mandaloriani di Woves si sono stabiliti su Plazir-15, un pianeta fuori dalla giurisdizione della Nuova Repubblica che però si è costruito una propria democrazia diretta grazie agli sforzi della regina reggente e di suo marito, un ex Imperiale che ci ricorda, ancora una volta, che non tutti gli Imperiali erano proprio stronzi e che qualche volta si può cambiare.

The Mandalorian 3, Lizzo e Jack Black nei panni della Duchessa e del Capitano Bombardier

Nel caso in cui vi steste chiedendo dove avete già visto la Duchessa e il Capitano Bombardier, è presto detto: sono nientepopodimeno che la cantante Lizzo e Jack Black, le prime due guest star di un episodio che nel giro di pochi minuti schiera anche Christopher Lloyd nel ruolo del commissario Helgait a capo della sicurezza. La presenza di tre volti di spicco serve sicuramente a confondere lo spettatore nel momento in cui inizia la "sidequest" della settimana: non potendo incontrare direttamente i mercenari di Bombardier a causa dei cavilli negli Accordi di Coruscant e nel Programma Amnistia della Nuova Repubblica, i nostri protagonisti devono prima risolvere un problema coi droidi malfunzionanti che aggrediscono i civili da qualche tempo.

È chiaro fin da subito che c'è un burattinaio e che quel burattinaio non può essere altri che una guest star, e la trama in un certo senso riesce a confondere le acque a sufficienza, mentre cerca di mettere sempre più in risalto le manchevolezze della Nuova Repubblica e la possibilità concreta che alla galassia serva una monarchia piuttosto che la democrazia.

The Mandalorian 3, Christopher Lloyd interpreta il commissario Helgait

L'episodio assume perciò i contorni di una storia da CSI, con Mando e Bo-Katan impegnati a seguire tracce e analizzare indizi mentre Grogu gozzoviglia in braccio alla duchessa nei pomposi saloni del palazzo reale. Sul fronte visivo si è fatto un gran lavoro: Plazir-15 è un pianeta strepitosamente colorato e particolareggiato, ricchissimo di alieni rigorosamente in costume e appartenenti alle specie più diverse. Il fanservice raggiunge livelli stellari senza risultare sgraziato; anzi, ci sono tocchi di classe come l'astromecca e il droide protocollare che accolgono i nostri all'atterraggio, e che rappresentano chiaramente i mitici R2-D2 e C-3PO in versione (ex) imperiale.

Il focus è tutto su quei droidi che in carne, ossa e computer grafica abbiamo visto praticamente solo nei film della trilogia prequel: i droidi dei Separatisti, insomma, che guarda caso compariranno come nemici anche nell'imminente Jedi: Survivor videoludico, a conferma che continua ad esserci un grande disegno dietro a tutte queste produzioni in salsa Star Wars.

The Mandalorian 3, quando un Mon Cal ama una Quarren

Abbiamo particolarmente apprezzato due richiami di un certo spessore. Quello agli Ugnaught, una specie aliena introdotta nei primi film della saga e poi caratterizzata meglio attraverso le storie dell'Universo Espanso. Esperti ingegneri specializzati in droidi, gli Ugnaught rispettano rituali comunicativi molto precisi che Mando conosce bene, avendo passato un po' di tempo insieme a Kuiil nella prima stagione della serie. Ancora una volta, Jon Favreau riesce a ricollegare e sviluppare le varie sottotrame imbastite nel tempo in modo abbastanza intelligente.

L'altro richiamo è quello alla trilogia prequel e al movimento separatista del Conte Dooku, anche se la sua natura si fa abbastanza confusa in un finale da film giallo posticcio e sbrigativo. Il problema dell'episodio non sta tanto nella narrativa, che comunque svolge il suo lavoro, ma nella scrittura dei dialoghi che, soprattutto in italiano, suonano alquanto impacciati. L'idea, probabilmente, era quella di raccontare un'avventura contenuta nelle atmosfere più fantasy di Star Wars, che non avevamo ancora visto in live action e che caratterizzano una buona parte della galassia lontana lontana nell'Universo Espanso canonico.