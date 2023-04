The Witcher 3: Wild Hunt, la patch 4.02 ha migliorato le prestazioni su PS5 e Xbox Series X/S

Digital Foundry ha pubblicato una video analisi di The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition con applicata la patch 4.02, in cui si afferma che le performance del gioco sono migliorate enormemente su console. Di fatto è la migliore versione del gioco per Xbox Series X/S e PS5.

Stando a quanto riportato, sono stati risolti tutti i problemi di fluidità che affliggevano la versione di lancio e quelle successive, con la patch 4.01 che aveva addirittura peggiorato la situazione invece di migliorarla.

Digital Foundry definisce la versione 4.02 di The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition come vicina a una potenziale versione definitiva.

Il miglioramento delle performance su console era indicato anche sulla nota di rilascio della patch, ma ora è stato verificato direttamente. Ora il gioco tiene tranquillamente i 60fps su PS5, anche se si registra ancora qualche calo nelle aree più affollate come Novigrad. Il miglioramento generale della versione PlayStation è comunque evidente, oltretutto ottenuto senza sacrificare dettaglio grafico.

Meglio ancora su Xbox Series X, dove finalmente si riescono a raggiungere i 60fps in tutte le situazioni. Considerando che tra le due era la versione con più problemi, si tratta di un miglioramento ancora più evidente rispetto alla versione 4.01, pur avendo ancora qualche criticità in più rispetto alla versione PS5 (si parla comunque di 2-3fps in meno nelle situazioni più affollate, niente di tragico).

Insomma, se possedete The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition e volete giocarci in modalità 60fps, vi consigliamo caldamente di installare la patch 4.02.