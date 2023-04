Snatcher di Hideo Kojima è ora giocabile anche in italiano

Snatcher, uno dei primi giochi di Hideo Kojima, è ora giocabile anche in italiano, grazie all'hack realizzato da Wolfgare, già autore di patch per tradurre nella nostra lingua la versione SNES di Shadowrun, Super Robot Taisen EX, Dai-3-Ji Super Robot Taisen e Star Fox, sempre per SNES, Famicom Mini: Dai-2-Ji Super Robot Taisen per GBA e Dai-2-Ji Super Robot Taisen per NES.

La versione di Snatcher tradotta in italiano è quella Sega CD. Potete scaricare la patch, rilasciata il 1° aprile 2023 e aggiornata l'ultima volta il 4 aprile, da qui.

Dalla nota di rilascio apprendiamo che "Ci sono voluti 10 mesi per tradurre gli oltre 10000 dialoghi e trovare un modo per doppiare tutti i file audio del gioco da solo... senza contare che il Sega CD ha un modo tutto suo di gestire i dati. E' stata una bella sfida."

Un'immagine della versione tradotta di Snatcher

Naturalmente dovete possedere la versione originale di Snatcher per Sega CD, in versione USA, per poter usufruire della traduzione. Impegnandovi un po' potete ottenerne la versione digitale da usare poi con uno dei tanti emulatori di Sega CD disponibili, come il Fusion.