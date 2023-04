Halo: The Master Chief Collection, aggiornamento con supporto per Steam Deck ampliato

Halo: The Master Chief Collection ha ricevuto di recente un nuovo aggiornamento da parte di 343 Industries, che tra le altre cose amplia in maniera sostanziale il supporto per Steam Deck, consentendo un utilizzo di una maggiore quantità di modalità anche multiplayer online attraverso il dispositivo portatile di Valve.

Halo: The Master Chief Collection è giocabile già da tempo su Steam Deck, ma il matchmaking per il multiplayer online risultava in gran parte bloccato a causa dell'utilizzo di Easy Anti-Cheat, che andava in conflitto con il dispositivo portatile di Valve. Con il nuovo update, invece, sembra che il problema sia stato risolto e dunque tutte le modalità multiplayer che usano l'anti-cheat in questione possono essere fruite anche su Steam Deck, compreso anche il Custom Game Browser.

Questo porta a una compatibilità pressoché totale di Halo: The Master Chief Collection su Steam Deck, sebbene permangano ancora alcune limitazioni. Tra queste, ci sono gli errori di "connessione interrotta" che possono comparire quando si cerca di giocare le Spartan Ops o la Campagna Cooperativa con giocatori su Xbox.

L'aggiornamento era sostanzialmente indirizzato a queste correzioni relative a Steam Deck, dunque riguarda solo la versione Steam, visto che va a correggere anche altri bug che emergevano su tale dispositivo. A questo punto attendiamo ulteriori correzioni anche per gli altri problemi rimasti in questo tipo di fruizione.