Cal Kestis sapeva che lo avrebbero trovato. Dagli eventi di Star Wars Jedi: Fallen Order sono passati cinque lunghi anni, ed era solo questione di tempo prima che l'Impero bussasse di nuovo al portellone della sua nave spaziale. Proprio come il Jedi latitante e il suo fedele droide BD-1, gli sviluppatori di Respawn hanno passato gli ultimi anni in gran segreto. Non che fosse chissà quale mistero, perché tutti sotto sotto sapevano che il team guidato da Stig Asmussen era al lavoro sul seguito di Fallen Order. Quando uscì nel 2019, il gioco fu acclamato dalla critica e adorato dagli appassionati, ma soprattutto contribuì a risanare l'immagine di Electronic Arts in un periodo di incessanti critiche, e superò le previsioni di vendita di un publisher convinto che non ci fosse più interesse verso avventure puramente single player. Per non parlare poi della storia: chi aveva giocato Fallen Order fino alla fine sapeva bene che prima o poi avrebbe rivisto Cal Kestis.

Restare disattivato per qualche secolo non ha fatto bene ai suoi circuiti, ma il poco tempo passato con questo droide con le rotelle fuori posto è stato esilarante: oltre a essere goffo e simpatico, tuttavia, Zeta sarà fondamentale per indirizzare Cal in una nuova e misteriosa missione. Le tre ore passate su Koboh hanno svelato molto altro ma è meglio fermarsi qui, perché si sa che gli spoiler conducono al Lato Oscuro (e, in questo caso, agli avvocati di Electronic Arts). Una cosa però è sicura: se queste sono le premesse, Star Wars Jedi: Survivor ha tutto il potenziale per raccontare una storia più ricca e ad ampio respiro, con risvolti meno prevedibili e nemici che non siano solo "cool" ma abbiano anche motivazioni più interessanti.

La sequenza di gioco provata all'evento è tratta dalle fasi iniziali di Star Wars Jedi: Survivor. In seguito agli eventi di Fallen Order, l'equipaggio della Stinger Mantis si è separato e ognuno è andato per la sua strada, tenendosi il più possibile lontano dall'Impero. Cal e BD-1 fanno una vita nomade, non restano mai troppo a lungo sullo stesso pianeta, continuando a viaggiare da un posto all'altro per non attirare l'attenzione. A seguito di un'avaria della Mantis causata da una strana anomalia, sono però costretti ad atterrare sul pianeta Koboh , dove si riuniscono con una vecchia conoscenza e soprattutto incontrano Zeta, un droide risalente a una lontana epoca passata.

Non è chiaro se l'idea sia nata da Respawn o se sia stata una richiesta di Disney: "Non ricordo da chi è partita la proposta", racconta Shishido. "Però a un certo punto qualcuno ha suggerito di andare a pescare dai nuovi romanzi, magari prendendo qualche personaggio da lì o semplicemente esplorando quel periodo temporale. Era una piccola idea che poi si è ingigantita fino a diventare un elemento più grande della storia". Comunque sia andata, gli sviluppatori hanno preso due Porg con una fava: tenendosi a distanza dai personaggi più famosi dei film, Respawn può avere molta più libertà creativa in termini di pianeti da esplorare e personaggi da introdurre.

E pensare che all'inizio Disney neanche voleva approvarlo, un videogioco con protagonista un Jedi. Troppo rischioso e difficile da incastrare in un periodo in cui tutti i Jedi si sono dati alla macchia. Così, fatta eccezione per qualche cameo (e quel boss in Fallen Order), l'avventura di Cal Kestis continua a tenersi lontana dalla saga degli Skywalker, e se nel primo capitolo si esploravano i segreti di un'antica civiltà, in Star Wars Jedi: Survivor il suo viaggio andrà a intrecciarsi con gli eventi dell' Alta Repubblica , un'epoca risalente a secoli prima dei film e che Lucasfilm ha iniziato a dettagliare solo di recente con libri e fumetti.

Esplorando Koboh

In Jedi: Survivor, Cal potrà domare e cavalcare i nekko, creature bipedi simili ai Chocobo di Final Fantasy.

Con Star Wars Jedi: Survivor l'obiettivo di Respawn era ovvio prima ancora di iniziare la pre-produzione: il team avrebbe preso tutto il meglio di Fallen Order e lo avrebbe espanso, migliorando le parti meno riuscite e recuperando le idee scartate per limiti tecnologici e mancanza di tempo. Non si sa di quanto ma Survivor sarà sicuramente più grande del precedente: in termini di contenuti, di meccaniche e di approcci al gioco, di luoghi da scoprire e missioni da affrontare. E questo appare chiaro fin da quando si mette piede su Koboh, un pianeta che per dimensioni dà l'impressione di essere ben più grande di qualsiasi ambientazione vista in Fallen Order. O almeno così sembra a una prima occhiata: superati degli stretti canyon Cal arriva a un altopiano, e davanti a lui si staglia una vallata enorme, popolata da creature titaniche e puntellata da grotte, cascate, picchi rocciosi e piccoli avamposti. Panorami così vasti potevano capitare anche in Fallen Order (si pensi all'introduzione su Bracca), ma stavolta usando BD-1 come binocolo appare chiaro che molti dei posti visibili sulla mappa si potranno effettivamente raggiungere, e non sono lì solo per scena.

In Star Wars Jedi: Survivor ci sono diverse fazioni, e ogni tanto capiterà di vedere soldati imperiali combattere contro droidi controllati dai predoni.

Per spostarsi attraverso le gole di Koboh bisognerà non solo fare uso delle doti acrobatiche di Cal o delle pratiche zipline sparse in giro per la mappa, ma stavolta sarà possibile usare la Forza per domare la fauna del posto, magari planando grazie a creature alate o cavalcando i nekko, grossi pennuti bipedi simili a Chocobo, che corrono veloci, scalano i torrenti e permettono a Cal di saltare più in alto. Se confrontata con l'inizio di Fallen Order, l'esplorazione di Koboh appare decisamente più varia e interessante: nell'episodio precedente, le prime ore su Bracca e Bogano erano soprattutto una sequela di salti e arrampicate, mentre stavolta il design della mappa porta a un'esperienza più bilanciata. Si alternano corse sui muri a momenti a nuoto sott'acqua, si usa spesso il rampino e si sfreccia sulle zipline, si salta da una parete all'altra e si sfruttano le cavalcature per arrivare da un punto all'altro della mappa, usando i poteri della Forza per creare dei percorsi o liberare la strada da ostacoli.

Cal Kestis sarà in grado di aggrapparsi a creature volanti per planare da un punto all'altro della mappa.

La possibilità di usare il rampino ha permesso agli autori di sviluppare mappe e percorsi in verticale, e stavolta è anche possibile usare il viaggio rapido tra un Punto di Meditazione e l'altro, mettendo una toppa al pesante backtracking che a volte rallentava il ritmo di Fallen Order. A scanso di equivoci, Star Wars Jedi: Survivor non diventa un open world: sebbene Koboh abbia una mappa con un respiro maggiore e in grado di dare più libertà d'esplorazione, il gioco mantiene la struttura in stile metroidvania tanto apprezzata di Fallen Order, con la possibilità di sbloccare scorciatoie e accedere a nuovi percorsi solo dopo aver ottenuto specifiche abilità e oggetti, o solo dopo aver portato a termine degli obiettivi. Un'enorme creatura alata potrebbe ad esempio bloccare una strada, e per proseguire in quella direzione bisognerà prima capire come farla volare via; per utilizzare un ascensore verso un'altra area sarà necessario trovare e attivare un'interruttore da qualche altra parte, e per superare un torrente bisognerà prima capire come addestrare e cavalcare i nekko.

L'esplorazione di Koboh è stata relativamente lineare fino all'arrivo all'Avamposto di Meta Promessa, un piccolo centro abitato con la sua cantina, una stalla, un mercante e alcuni edifici. Il centro nevralgico è il Saloon di Pyloon, un punto di ritrovo per viaggiatori e mercanti che nel corso del gioco evolverà assieme al resto del villaggio: viaggiando per la galassia si potranno reclutare altri abitanti che andranno a popolare l'avamposto aggiungendo nuove funzionalità e negozi. Un motivo in più per fare ritorno a Koboh tra una missione e l'altra. A volte contribuiranno semplicemente a rendere il posto più vivace: esplorando il pianeta è capitato ad esempio di incontrare un DJ e il suo droide, che una volta assoldati hanno iniziato a suonare le loro musiche nel saloon, dando la possibilità di scegliere tra diversi brani creati per l'occasione.

DD-EC è un droide DJ che suona come lo scratching di un disco. Adorabile!

Sempre all'Avamposto di Meta Promessa si può curare il proprio giardino piantando i semi trovati in giro per la galassia, oppure si possono acquistare nuove capigliature e vestiti. Cosa ancora più importante, parlando con gli abitanti dell'avamposto si ottengono missioni secondarie più o meno articolate, che possono andare dalla raccolta di strumenti protetti da un plotone imperiale all'esplorazione della caverna di un gigantesco Rancor. Dal momento in cui si raggiunge l'avamposto, la mappa di Koboh si apre, si ha accesso a percorsi alternativi, grotte e pozze d'acqua in cui immergersi e nuotare. E, ancora più che in Fallen Order, si viene premiati per esplorare e sperimentare, attraverso punti esperienza e un gran numero di personalizzazioni.

Il Saloon di Pyloon è la cantina di Koboh, l'hub principale di Star Wars Jedi: Survivor.

Respawn non ha voluto svelare il numero di mondi visitabili, ma probabilmente non tutti i pianeti del gioco avranno queste dimensioni: come in Fallen Order, Cal si troverà a visitare anche mappe più piccole, con meno segreti e cose da fare, e non è nemmeno chiaro se tutte le ambientazioni saranno originali come questa o se Cal tornerà a visitare alcuni dei pianeti del gioco precedente. Gli sviluppatori assicurano però che le mappe saranno mediamente più ampie. "Ci sono molte più cose da fare e posti da esplorare", spiega Shishido. "Soprattutto, puoi parlare con personaggi secondari e accettare altre missioni, e per inserire tutti questi contenuti di contorno abbiamo dovuto necessariamente creare livelli più spaziosi. Sono convinta che i giocatori saranno particolarmente sorpresi da quanto più grande è il gioco".