Star Wars Jedi: Survivor è in forte sconto su Amazon: pronti a usare la Forza e la Spada Laser?

Che gioco è Star Wars Jedi: Survivor

Si tratta di un videogioco d'azione in terza persona, che prosegue le avventure di Star Wars Jedi: Fallen Order. Sono passati alcuni anni e il protagonista - Cal Kestis - è ora diventato un vero Jedi. Armato della sua spada laser, che può modificare in varie modalità con altrettanti stili di combattimento (comprese delle novità non presenti nel primo capitolo), il guerriero riparte per combattere contro l'Impero.

Star Wars Jedi: Survivor è un gioco denso di combattimenti, semplici sezioni di piattaforme ed esplorazione in grandi biomi, in vari pianeti della saga di Lucasfilm. È un'opera profondamente cinematografica.