Sony e gli autori di Stellar Blade sono stati denunciati dalla compagnia cinematografica Stellarblade

Sony e lo studio di sviluppo Shift Up Games sono stati denunciati da Stellarblade , una compagnia cinematografica con sede a Louisiana, negli USA. Come probabilmente avrete già intuito la causa è relativa alla presunta violazione di trademark con Stellar Blade , l'action arrivato su PS5 quest'anno.

Richiesto un risarcimento e la distruzione di qualsiasi materiale con titolo "Stellar Blade"

Mehaffey afferma che Stellarblade è stata fondata nel 2010 con l'obiettivo di fornire servizi di intrattenimento multimediali, inclusi film, documentari e video musciali, e di possedere il domio web stellarblade.com sin dal 2006. Interessante notare che il trademark Stellarblade, la compagnia cinematografica, è stato registrato a giugno del 2023, mentre quello di Stellar Blade, il videogioco, a gennaio dello stesso anno.

In alto il logo della casa cinematografica Stellar Blade, in basso quello del videogioco Stellar Blade

Mehaffey ha spiegato che da quando il gioco ha cambiato nome in Stellar Blade nel 2022 (prima era stato presentato come Project Eve), è diventato difficile trovare dati e dettagli sulla compagnia cinematografica in rete, condandadolo all"oscurità digitale", cosa che ne avrebbe potenzialmente danneggiato il business. Afferma inoltre che il logo della sua azienda e quello del gioco sono simili sotto alcuni aspetti, in particolare per quanto riguarda lo schema dei colori e la "S" stilizzata.

Oltre al risarcimento dei danni e delle spese legali, la casa cinematografica vuole impedire a Shift Up e Sony di utilizzare il nome "Stellar Blade", e richiede anche di consegnare tutto il materiale in loro possesso con la dicitura "Stellar Blade" in modo che Mehaffey e Stellarblade possano distruggerlo. Inoltre, viene richiesto anche un risarcimento dei danni e delle spese legali.

Eve, la protagonista di Stellar Blade

"Il signor Mehaffey ha registrato il dominio stellarblade.com nel 2006 e ha utilizzato il nome "Stellarblade" per la sua attività per quasi 15 anni", ha riferito l'avvocato dell'accusa a IGN.

"Dato questo uso pubblico e di lunga data, è difficile immaginare che Shift Up e Sony non fossero a conoscenza dei diritti consolidati del signor Mehaffey prima di adottare il loro marchio identico. Noi crediamo nella concorrenza leale, ma quando le aziende più grandi non rispettano i diritti consolidati delle aziende più piccole, è nostra responsabilità alzarci e proteggere il nostro marchio. Le risorse di gran lunga superiori degli imputati hanno di fatto monopolizzato i risultati di ricerca online per Stellarblade, spingendo l'attività di lunga data del sig. Mehaffey nell'oscurità digitale e minacciando i mezzi di sostentamento che ha costruito in oltre un decennio."

Per il momento non c'è stata una risposta ufficiale da parte di Sony e Shift Up Games sulla questione. Nel frattempo pare che Stellar Blade su PS5 stia registrando ottimi incassi, con i numeri che potrebbero lievitare grazie alla versione PC attualmente in corso d'opera.