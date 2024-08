Le vendite di Stellar Blade hanno generato ottimi incassi per il team di sviluppo

Ad ogni modo, Shift Up ha incassato anche grazie ad altri suoi prodotti , nella fattispecie Goddess of Victory: Nikke, realizzando 48 milioni di dollari nel periodo in questione, con un margine che arriva a quasi il 69% con 33,1 milioni di dollari.

Un ottimo inizio

Accolto dalla stampa internazionale con ottimi voti, Stellar Blade si pone senza dubbio come un ottimo debutto per Shift Up su PlayStation, e immaginiamo che il successo riscosso dal gioco garantirà al team coreano nuove possibilità di collaborare con Sony in futuro.

Detto questo, l'arrivo di Stellar Blade su PC potrebbe essere più vicino del previsto e questa edizione non potrà che produrre ulteriori entrate per il team di sviluppo, a conferma della qualità di un titolo che è riuscito a sorprendere un bel po' di persone.

Parliamo infatti di un action spettacolare, dotato di un sistema di combattimento particolarmente solido, di un ottimo bilanciamento, di una grafica di grande impatto e di un comparto narrativo più interessante del previsto: avete letto la nostra recensione di Stellar Blade?