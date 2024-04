Stellar Blade, voti ottimi per l'esclusiva PS5 dalla stampa internazionale

Al contempo, tuttavia, nell'articolo vengono evidenziati alcuni problemi non banali : la presenza dei boss migliori nella parte finale della campagna, alcuni momenti di stanca, alcune meccaniche difensive che sarebbe stato meglio gestire diversamente e infine una scrittura non propriamente brillante.

Un grande successo, insomma?

Sembra dunque che il titolo di Shift Up abbia superato il primo, grande scoglio: la stampa ha accolto Stellar Blade in maniera generalmente entusiastica, con ben poche eccezioni, e ora toccherà vedere come andranno le vendite, spinte finora da una macchina promozionale che non si è risparmiata.

Nelle scorse settimane abbiamo infatti assistito alla pubblicazione di numerosissimi trailer, collaborazioni speciali come il video musicale di BIBI, spot di vario genere e approfondimenti che hanno contribuito ad accrescere la curiosità nei confronti del gioco.