Il gioco horror PS5 di Firesprite emerge sul sito di uno sviluppatore, sarà in 4K e 60 FPS

Secondo quanto per sbaglio svelato da un programmatore di Firesprite, uno dei team di PlayStation Studios, il gioco horror per PS5 che sappiamo essere in sviluppo è sopravvissuto alle recenti cancellazioni di progetti di Sony e punterà al 4K e 60 FPS.

Un utente di Reddit ha individuato il portfolio del programmatore William Webster, che ha descritto il suo lavoro sul progetto. Noi non abbiamo avuto modo di accedere alla pagina, in quanto Webster ha successivamente bloccato la sezione del sito in questione, ma la testata PlayStation LifeStyle conferma di averla vista.

Webster, che lavora per Firesprite da diversi anni secondo il suo profilo LinkedIn, ha confermato di aver lavorato per più di due anni a un "gioco horror narrativo".

Uno dei suoi obiettivi principali era quello di garantire che il gioco funzionasse a 60 FPS con una risoluzione di 4K. "Ho trovato il lavoro su questo titolo un'esperienza molto gratificante", ha scritto Webster. Ha confermato separatamente che questo gioco misterioso è stato sviluppato con Unreal Engine 5.