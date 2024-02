Until Dawn 2: report svela perché non è mai stato realizzato

In breve, Supermassive Games aveva iniziato a lavorare a un prototipo di Until Dawn 2 per Sony , ma il progetto è stato alla fine bloccato. Il team ha quindi trovato in Google un nuovo editore, per Stadia, ma anche quest'ultimo accordo è saltato per la chiusura della piattaforma. Infine, 2K ha preso in mano il progetto e lo ha pubblicato. Ovviamente, non essendo sotto Sony, il gioco non poteva chiamarsi Until Dawn 2 e non poteva avere collegamenti diretti.

Non si tratta di una nostra affermazione, ovviamente, ma di informazioni condivise da un nuovo report di Time Extension . Il tutto è stato condiviso ora ma risale al 2022, quanto era stata eseguita una investigazione sui problemi interni di Supermassive Games. L'articolo non venne pubblicato per molteplici motivi slegati ad Until Dawn e solo ora svela una serie di informazioni interessanti condivise da sei dipendenti.

Con il ritorno di Until Dawn su PS5 e PC , molti giocatori sono tornati a chiedersi se vi sarà la possibilità di vedere subito dopo un seguito. In una certa misura, però, Until Dawn 2 esiste già e si chiama The Quarry , uno dei più recenti giochi di Supermassive Games.

Le parole degli sviluppatori

Un dipendente ha raccontato: "Il team di The Quarry era originariamente il team di Until Dawn 2 e lavorava con Sony che li ha praticamente pagati per realizzare questo prototipo. Poi, una volta terminato il prototipo, Supermassive si è girata e ha detto: "Ci guarderemo in giro per vedere se qualcun altro lo vuole", il che è stato un po' l'ultimo chiodo sulla bara di qualsiasi rapporto con Sony. Alla fine è stata acquistata da Google, che l'ha finanziata per anni".

Un altro dipendente sembra confermare che The Quarry fosse a un certo punto Until Dawn 2, ma ha offerto una visione leggermente diversa di questi eventi, suggerendo che è stata Sony a rompere le cose per l'approccio multipiattaforma di The Dark Pictures: "The Quarry è nato come un progetto per Until Dawn, ma non avevano la licenza. Hanno bruciato i ponti con Sony rilasciando Dark Pictures su più piattaforme. Per quanto ne so, ora la licenza è di qualcun altro".