La localizzazione su Samsung Galaxy ora si chiama Find: ecco cosa cambia

Questa nuova applicazione, reperibile sul Galaxy Store, ha preso il posto della sezione SmartThings Find precedentemente integrata nell'app SmartThings. Lanciata simultaneamente con One UI 6.1 sulla scia di Galaxy S24, l'app Samsung Find, separando la funzione di ricerca, presenta molte delle caratteristiche di localizzazione già presenti per dispositivi e accessori, arricchite da una nuova interfaccia.

Con l'arrivo della versione 6.1 di One UI , una delle novità più interessanti risulta essere l'inclusione di un'app specifica per la gestione dei dispositivi Samsung.

Samsung Find si configura come uno strumento versatile per individuare la posizione di diversi dispositivi Samsung compresi smartphone, tablet, laptop e, naturalmente, i Galaxy SmartTags. Con una dimensione di circa 70 MB, la versione attuale è la 1.0.40 e può essere scaricata e aggiornata direttamente dal Galaxy Store.

In caso di smarrimento

La funzione di tracciamento dei dispositivi è stata spostata da SmartThings Find a Samsung Find, diventando ora un'applicazione separata

Come l'app "Dov'è" di Apple, anche Samsung Find offre la possibilità di condividere la propria posizione o quella del proprio dispositivo con altre persone.

Per localizzare con precisione i dispositivi, è disponibile la funzione per "farli suonare".

Negli apparecchi dotati di tecnologia UWB (ultra-wideband), sarà possibile infatti dare l'input per l'emissione di un segnale acustico, mentre l'app fornisce indicazioni per facilitare il raggiungimento dell'oggetto.

Un aspetto distintivo di Find è l'utilizzo delle tecnologie Bluetooth Low Energy (BLE) e ultra-wideband (UWB) in fase di localizzazione, anche in assenza di connessione.

Infine, in caso di smarrimento, i dispositivi Galaxy nelle vicinanze possono inviare segnali al server Samsung, notificando all'utente la posizione del dispositivo.

Tutti i dati sono sottoposti a crittografia e protezione avanzata, assicurando la massima sicurezza e rispetto della privacy degli utenti.

Interessante notare come, in concomitanza con l'arrivo della nuova One UI 6.1, Samsung stia intervenendo su diversi suoi servizi, generando nuove denominazioni, come accaduto di recente con Quick Share.