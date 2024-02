Appare online in Europa la nuova NVIDIA GeForce RTX 3050 da 6 GB di memoria

Dopo i primi leak che volevano NVIDIA pronta a lanciare sul mercato una versione della sua RTX entry level con un taglio di memoria (e non solo, come abbiamo già avuto modo di vedere) cominciano a moltiplicarsi i casi di avvistamento di questa versione "alleggerita" in giro per il mondo, con la "piccola" RTX che oggi è apparsa brevemente nelle pagine di un negozio austriaco.

La presenza di questa scheda nel sito di un negozio locale, che ha provveduto immediatamente a toglierla, sta a significare che questa scheda è già oggetto di discussione con i vari partner sparsi per il vecchio continente e che non sembra attesa nel mercato retail, come avevamo creduto in prima battuta.

La versione caricata dal negozio austriaco è il modello Ventus 2X di MSI, ossia il modello biventola che MSI produce per gli assemblatori di sistemi e per chi desidera una configurazione con meno fronzoli e nessun LED, dato il design piuttosto semplice ed elegante comune a tutta la famiglia Ventus.