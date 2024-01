NVIDIA sembra pronta a lanciare una versione con memoria ridotta della sua GeForce RTX 3050

Secondo le informazioni apparse online nei giorni scorsi, pare che la nuova proposta di NVIDIA abbia in comune con la sorella maggiore per il mercato OEM unicamente i CUDA Core (2304), salvo poi scontare un taglio del bus di memoria a 96 bit e una serie di riduzioni sul fronte delle frequenze, della banda (ovviamente) e del TDP.

Questo permetterebbe di offrire (più nel canale OEM a idea nostra) una soluzione di primo prezzo in grado comunque di garantire performance adeguate per alcuni titoli esport ma al contempo, con le richieste hardware che i titoli AAA di ultima generazione stanno mettendo sul piatto, appare piuttosto improbabile che questa versione della 3050 riesca a garantire performance in linea con le aspettative dei gamer più appassionati.

Una mossa rischiosa per NVIDIA?

Usare lo stesso nome per una scheda video depotenziata potrebbe far arrabbiare diverse persone

Offrire un prodotto con un nome già noto ai consumatori con delle caratteristiche più limitate, può facilmente scontentare più di qualcuno: già all'epoca del "lancio" delle 3050 per i partner OEM diversi appassionati storsero il naso e in quel caso ci trovammo a dover fare i conti "solo" con un taglio piuttosto importante di CUDA Core e - in parte molto più risibile - di frequenze.

All'epoca a salvare la situazione fu la destinazione d'uso, quella del canale OEM, che non diede il via a nessun crimine di lesa maestà agli occhi dei gamer e che permise a NVIDIA di recuperare senza troppi patemi qualche chip GA106 altrimenti non vendibile nella versione per il mercato normale. Il TDP uguale, poi, permetteva all'algoritmo GPU Boost di "mascherare" il taglio, rendendo il gap più visibile sulla scheda tecnica che nell'uso di tutti i giorni.

Non ci rimane che attendere la disponibilità della scheda per poterne saggiare le reali performance, senza dimenticare che - anche se eventualmente poco appetibili per gli appassionati più "hardcore" - soluzioni come questa ipotetica RTX 3050 6 GB e similari possono risultare funzionali in determinati segmenti del mercato in grado di garantire a NVIDIA e ai suoi partner numeriche importanti.