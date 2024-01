Monster Hunter Rise: Capcom ha rimosso Denuvo e sostituito con Enigma DRM

La buona notizia è che Enigma DRM è una tecnologia meno invasiva di Denuvo, che non dovrebbe comportare i noti problemi di performance e carico di lavoro sul sistema che derivano spesso dall'utilizzi del discusso sistema anti-tamper inserito inizialmente, ma la questione non è del tutto positiva.

Le mod dovrebbero funzionare

Monster Hunter Rise, un'immagine del gioco

C'è peraltro da rilevare che l'uso di Enigma DRM non causa necessariamente il mancato funzionamento di tutte le mod per Monster Hunter Rise, visto che molte di queste dovrebbero continuare a funzionare, contrariamente ad alcuni report iniziali.

Ci sono, tuttavia, alcune modifiche che non funzionano: si tratta di quelle che inseriscono dei nuovo DLL all'interno del gioco. In questi casi, tali mod potrebbero non funzionare in seguito a questa modifica effettuata sul sistema di sicurezza scelto da Capcom.



Questo, almeno, è quanto riportano alcune fonti come l'utente Twitter FluffyQuack, autore del noto Fluffy Mod Manager utilizzato per diversi giochi Capcom, in attesa di altre conferme eventuali sulla questione.