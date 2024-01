The Dark Pictures Anthology Directive 8020: Supermassive condivide un nuovo teaser

Ovviamente un teaser di questo tipo non è casuale e ci spinge a credere che novità per The Dark Pictures Anthology Directive 8020 siano in arrivo. Non ci resta che attendere.

Come potete vedere qui sotto, Supermassive Games ha condiviso un filmato nel quale possiamo vedere un pianeta viola. Sebbene non precisato, è chiaramente legato a The Dark Pictures Anthology Directive 8020 , ma purtroppo non ci dice nulla di nuovo.

Supermassive Games, come ben sappiamo, è al lavoro su The Dark Pictures Anthology Directive 8020 . Il gioco horror sci-fi è stato presentato ma non abbiamo informazioni riguardo una data di uscita, così come non sappiamo molto di quanto possiamo aspettarci. Con l'arrivo del nuovo anno, però, il team di sviluppo ha realizzato un brevissimo teaser che ci fa pensare che potrebbero arrivare novità a breve termine.

The Dark Pictures Anthology e Directive 8020, i dettagli

The Dark Pictures Anthology è una serie di giochi horror narrativi nei quali il focus è la libertà di scelta del giocatore che controlla vari personaggi e ne decide volontariamente o involontariamente il destino. La saga è iniziata con Man of Medan, per poi proseguire con Little Hope, House of Ashes e The Devil in Me.

The Dark Pictures Anthology Directive 8020 sarà l'inizio della seconda "stagione" della serie e questa volta andremo nello spazio. Il gioco è stato annunciato tramite i titoli di coda di The Devil in Me.