Tekken 8: un'opzione di accessibilità fa venire l'emicrania ai giocatori, Harada risponde

Continuando con la spiegazione, Berg afferma: "Per chi non ne conoscesse il motivo, i modelli di linee che si muovono su uno schermo creano un'area contigua di flash ad alta frequenza , come un effetto stroboscopico invisibile. Gli occhi non ne sono entusiasti. Ognuno di noi ha una certa tolleranza, ma se si esagera, succedono brutte cose."

James Berg , Senior PM per l'Accessibilità presso Xbox Game Studios e Xbox Dev Resources e precedentemente parte di EA nel team Ricerca e Accessibilità, ha segnalato il problema su X scrivendo: "Per favore smettete di condividere direttamente il tweet che mostra i personaggi di Tekken come linee a strisce. Il video in riproduzione automatica fa venire l'emicrania. Dato che le linee parallele si muovono in modo imprevedibile, coprendo gran parte dello schermo, mi aspetto che faccia anche peggio."

Tekken 8 include delle opzioni di accessibilità per i videogiocatori con problemi di vista. In questi giorni è stata condivisa in rete una breve clip video nell quale possiamo vedere una di queste opzioni, che mostra i personaggi come una serie di linee bianco e nere . Ora, alcuni utenti stanno segnalando di smettere di condividere tale video perché può causare problemi, come emicrania .

La risposta di Harada per Tekken 8

Tekken 8

Harada, Game Director di Tekken, ha commentato la questione sempre su X e ha detto: "Alcune persone, anche se molto poche, hanno frainteso le opzioni di accessibilità che stiamo proponendo, oppure hanno visto solo il video senza provarle effettivamente nella demo."

"Abbiamo "più tipi di opzioni per la visione dei colori" per i giocatori con una visione dei colori diversa, non solo un modello. Inoltre, c'è anche una regolazione della luminosità per gli effetti e una regolazione della luminosità generale, con la quale è possibile ottenere un'ampia gamma di regolazioni."

"Inoltre, non abbiamo mai affermato o pubblicizzato che queste opzioni coprano la visione dei colori di tutti i giocatori (anche se una comunità favorevole ne ha parlato). Queste opzioni per la visione dei colori sono una parte rara del genere dei giochi di combattimento, ma sono ancora in fase di ricerca e intendiamo ampliarle in futuro."

"Al momento abbiamo ricevuto un feedback positivo da molti partecipanti alla demo, ma ci rendiamo conto che questa opzione NON è adatta alla visione dei colori di tutti i giocatori del mondo (ripeto). Vorremmo anche informarvi che abbiamo lavorato con diversi istituti di ricerca e comunità per sviluppare questa opzione anche prima di sviluppare la "versione accessibile di Tekken 7 (non in vendita)" e Tekken 8."

In breve, Harada afferma che ci sono molte modalità di accessibilità e che ognuno potrebbe trovare la propria, sebbene sia possibile che non vi sia una soluzione perfetta per tutti. Voi avete provato la demo di Tekken 8?