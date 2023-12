Tekken 8 e accessibilità, Katsuhiro Harada parla del lavoro svolto negli anni

Gli utenti hanno scoperto la presenza di queste regolazioni grazie alla demo di Tekken 8, disponibile da alcuni giorni su PC, PS5 e Xbox Series X|S in vista del lancio ufficiale del gioco, fissato al prossimo 26 gennaio.

"Ho sviluppato e testato una versione di Tekken 7 con opzioni di accessibilità , non destinata alla vendita, diversi anni fa", ha scritto lo storico producer della serie Bandai Namco. "Quegli studi ci hanno permesso di realizzare ciò che vedete in Tekken 8."

Tekken 8 include numerose opzioni di accessibilità , ad esempio quelle relative ai colori per i daltonici, e Katsuhiro Harada ha parlato di come sono state messe a punto, visto che si tratta del frutto di un lavoro durato diversi anni.

Un aspetto sempre più curato

Non c'è dubbio che negli ultimi anni l'industria videoludica abbia compiuto importanti passi in avanti sul fronte dell'accessibilità, dotando i vari giochi di opzioni per consentire anche agli utenti con disabilità di fruire di quelle esperienze.

Per quanto riguarda Tekken 8, pare che ci si sia spinti ancora oltre grazie all'introduzione di modalità di visualizzazioni alternative come quella che si vede in azione nel tweet qui sopra.