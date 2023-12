Samsung Galaxy S24: la traduzione delle chiamate con l'IA forse anche su altri smartphone

Samsung sta facendo investimenti importanti nell'intelligenza artificiale, così come le altre maggiori case tecnologiche, e sembra che il nuovo modello Gauss AI sia destinato a funzionare anche al di fuori della cerchia dei Samsung Galaxy, investendo anche altri smartphone per quanto riguarda la traduzione delle chiamate in tempo reale.

Come abbiamo visto, secondo diverse voci di corridoio il nuovo modello di intelligenza artificiale tradurrà le telefonate in tempo reale, ma questo dovrebbe avvenire anche tra smartphone diversi, con un ampliamento delle funzionalità di Gauss AI su altri modelli.

Secondo un nuovo report, sembra che l'AI Live Translate Call, ovvero la traduzione in tempo reale della chiamata, non sia destinata a funzionare solo tra smartphone Galaxy, perché ovviamente la sua estensione sarebbe piuttosto limitata in questo caso.