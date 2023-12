Epic Games Store: Snakebird Complete è il gioco gratis di oggi, rivela un leaker

Snakebird Complete è il gioco gratis che sarà disponibile nella giornata di oggi, 29 dicembre, a partire dalle 17.00, su Epic Games Store: lo riferisce l'affidabilissimo leaker billbil-kun, che finora le ha praticamente azzeccate tutte.

Girano voci secondo cui fra i regali della piattaforma Epic ci sia ancora almeno un prodotto tripla A, e ne parleremo a brevissimo. Per il momento, però, divertiamoci con questa raccolta che include Snakebird e Snakebird Primer, lanciata su Nintendo Switch il mese scorso.

In Snakebird Complete avremo il compito di soddisfare l'appetito degli snakebird all'interno di oltre centoventi livelli man mano più complessi, raccogliendo frutta e strusciando fra le insidie per raggiungere di volta in volta l'uscita dallo stage.