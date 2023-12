La Concierge Pokémon, un video Making of mostra la creazione della serie Netflix

In occasione del lancio di La Concierge Pokémon su Netflix, è stato pubblicato un interessante video making of che mostra come è stata creata la particolare serie animata in stop motion dedicata al franchise in questione.

In circa quattro minuti, il video illustra tutta la lunga lavorazione che sta dietro la tecnica d'animazione adottata per la serie TV in questione, che notoriamente richiede un grande lavoro di artigianato ed elaborazione dell'immagine a diversi livelli.

Si tratta a tutti gli effetti di un breve documentario, che condensa una grande quantità di informazioni d documenti sulla creazione di La Concierge Pokémon, dimostrando peraltro come questa sia stata costruita in maniera piuttosto tradizionale per la tecnica d'animazione utilizzata.